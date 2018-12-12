Гомельский санаторий "Машиностроитель" стал призером туристического фестиваля "Диво Евразии"

12 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Гомельский санаторий "Машиностроитель" стал призером II Международного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии", который проводился в Оренбурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
Белорусская здравница получила награду в номинации "Объекты оздоровления и отдыха".
Как сообщили в оргкомитете, в финал фестиваля-конкурса вышли 50 проектов. Всего же на конкурс в этом году подали заявки 237 участников из девяти стран, которые участвовали в четырех номинациях. Участниками фестиваля "Диво Евразии" стали представители туриндустрии, любители и профессиональные фотографы и видеографы из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.
Санаторий "Машиностроитель" находится в Гомельском районе в смешанном лесу с многовековыми дубами и соснами на берегу старого русла реки Сож и предоставляет широкий спектр услуг для оздоровления.-0-
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