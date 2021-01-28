Гомельский ЗЛиН изготовил станок-качалку для нефтегазовой отрасли

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Гомельском заводе литья и нормалей впервые разработали и изготовили станок-качалку СК-12-3000-5500 для нефтегазовой отрасли, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Гомсельмаш".

Станок-качалка данного типа используется в комплексе оборудования, применяемого при добыче нефти и откачке воды из скважин, отметили на предприятии. Технические возможности качалки позволяют обеспечить оптимальный режим добычи нефти.

"На моей памяти это первое изделие подобного рода, которое злиновцы сделали для нефтепромышленной отрасли буквально "под ключ", - подчеркнул главный инженер ГЗЛиНа Николай Панфиленко. По его информации, на изготовление опытного образца ушло около двух месяцев.

"Станок предназначен для механизированной добычи нефти. Образец успешно прошел стендовое тестирование. В настоящее время на территории Речицкого района под контролем "Нефтебурсервиса" проводятся его опытно-промысловые испытания. После завершения этих мероприятий установка будет полноценно внедрена в производственный процесс", - отметил главный инженер.

В планах предприятия - продолжить сотрудничество с "Белоруснефтью". "Это позволит увеличить объем заказов, особенно в период производственного межсезонья", - уточнил Николай Панфиленко.

Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" входит в состав холдинга "Гомсельмаш". Основные виды деятельности завода - производство сельскохозяйственных машин, отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, машиностроительного крепежа (болты, гайки, шпильки, заклепки, оси и т.д.), литейной оснастки, нестандартного оборудования, холодновысадочного инструмента, штампов.-0-