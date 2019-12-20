Гомельское отделение БелТПП будет сотрудничать с Центром поддержки экспорта Кировской области

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области подписано сегодня на заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области, которое проходит в российском регионе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Подписи под документом поставили гендиректор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова и руководитель Центра поддержки экспорта Кировской области Мария Зеленцова.

Соглашение нацелено на развитие сотрудничества и эффективное содействие предприятиям, организациям и фирмам двух регионов во внешнеэкономической деятельности.

Стороны выразили согласие способствовать участию предпринимателей Гомельской и Кировской областей в выставках, ярмарках, семинарах, организовывать обучение. По мере необходимости партнеры будут передавать коммерческие предложения по торговому сотрудничеству, предоставлять информацию о законодательных актах в области внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления грузов, размеров экспортно-импортных пошлин, лицензирования. Есть и заинтересованность в организации взаимовыгодных торговых миссий предпринимателей регионов. Также документом предусмотрены встречи и консультации, разработка и реализация планов совместных мероприятий.

"Данный документ крайне важен для обеих сторон. Он позволит объединить малый и средний бизнес двух регионов. Например, 72% членов Гомельского отделения БелТПП - это представители именно малого и среднего бизнеса. Соглашение откроет для них определенные перспективы", - отметила Марина Филонова.-0-