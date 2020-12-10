"Гомельтранснефть Дружба" планово устранила дефекты на магистрали Унеча - Мозырь

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" провели ремонт и техобслуживание объектов магистральных нефтепроводов Унеча - Мозырь-1 и Унеча - Мозырь-2. Была плановая остановка перекачки 2-9 декабря, сообщили БЕЛТА на предприятии.

За время остановки устранены дефекты на 152-м, 164-м, 178-180 км магистрального нефтепровода Унеча - Мозырь-1 (DN800) и на 148-149 км МН Унеча - Мозырь-2 (DN1000).

На НПС "Гомель" провели техобслуживание оборудования насосных станций №1/1 и №2, также проверены средства автоматики объектов. На НПС "Защебье" отремонтировали задвижку №142 НС-1, провели техобслуживание системы сглаживания волн давления "Аркрон-1000" НС-2. На ЛПДС "Мозырь" проверили исправность предохранительных клапанов фильтров-грязеуловителей.

Как уточнили на предприятии, все работы выполнены в отведенные сроки. Транспортировка углеводородного сырья по магистральным нефтепроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" идет в штатном режиме.-0-