"Гомельтранснефть Дружба" провела учения по ликвидации аварии на нефтепроводе Унеча-Полоцк-1

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" прошли тактико-специальные учения, направленные на ликвидацию аварии на нефтепроводе Унеча-Полоцк-1, а также отработку действий персонала при аварии на заводе "Полимир" ОАО "Нафтан", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Учения проводились в два этапа. В них был задействован персонал линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Полоцк".

По замыслу, при ремонте нефтепровода Унеча-Полоцк-1 из-за механического воздействия от экскаватора на 448 км произошла разгерметизация. Перекачку нефти на аварийном участке остановили, однако в месте разгерметизации воспламенилась разлившаяся нефть. Во время учений специалисты ЛПДС "Полоцк" отработали навыки тушения очагов пожаров, оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, восстановления работы нефтепровода путем замены поврежденного участка.

На втором этапе учений, по легенде, поступило сообщение о разливе аммиака из-за аварии на химически опасном объекте - заводе "Полимир" ОАО "Нафтан". На ЛПДС "Полоцк" для оповещения коллектива задействовали электросирены, систему СО-3. Персонал филиала отработал действия по эвакуации людей в защитные сооружения.

По итогам тактико-специальных учений специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" получили удовлетворительную оценку.-0-