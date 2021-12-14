"Гомельтранснефть Дружба" реконструировала 4 резервуара

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" ввели в эксплуатацию после реконструкции четыре резервуара, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.

Реконструировали резервуары по программе модернизации парка для хранения нефти ЛПДС "Мозырь". "Резервуары номер 4, 5, 9, 10 представляют собой железобетонные полуподземные конструкции объемом по 10 000 куб.м каждый", - уточнили в ОАО.

При реконструкции заменили балки и плиты перекрытия, усилили колонны, отремонтировали стены и днища резервуаров. Построены две новых камеры управления задвижками, еще три камеры реконструированы с полной заменой запорной арматуры. Для размыва донных отложений впервые применены вертикальные миксеры.

На предприятии подчеркнули: реконструкция продлит срок службы резервуаров.-0-