"Гомсельмаш" подключился к флешмобу #референдумубыть с 300-метровой картой страны

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Коллектив холдинга "Гомсельмаш" присоединился к масштабному флешмобу #референдумубыть, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Около 200 машиностроителей выстроились в фигурную линию, изображая очертания границ Беларуси. На фоне родных контуров также обозначили знак голосования на предстоящем референдуме. Это своего рода заверение того, что свои избирательские голоса они готовы отдать за процветание страны.

"Все больше людей по всей стране объединяются, чтобы отстоять мирное развитие и будущее Беларуси. Принципиальная позиция и поддержка была в коллективе и во время событий постэлекторального периода 2020 года. И на этот раз холдинг "Гомсельмаш" не остался в стороне от важного для страны события и стал частью масштабного флешмоба #референдумубыть. Сотрудники промышленного гиганта в прямом смысле зажгли яркий флешмоб и нарисовали 300-метровую карту своей страны. Границы родины осветили прожекторами и иллюминацией в национальных цветах, как символ того, что свет, мир и нерушимость Беларуси есть кому отстоять", - рассказали на предприятии.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-