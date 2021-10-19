"Гомсельмаш" проводит испытания зерноуборочного комбайна с новой жаткой

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" проводит испытания нового зерноуборочного комбайна на полугусеничном ходу GOMSELMASH GS2124 COMBI с принципиально новой жаткой. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Новая жатка за один проход обмолачивает 12 рядов растений. Это в полтора раза больше, чем было под силу предыдущим модификациям. На предприятии подчеркнули: ничего подобного ранее в стране не производилось. Фактически это новый класс агрегатов, потребность в которых появилась вместе с ростом мощности отечественных машин.

"Когда на верхней ступени высокопроизводительных комбайнов "Гомсельмаша" появилась такая техника, как комбайны GS16, GS2124, возникла потребность в широкозахватных адаптерах, чтобы выполнять те задачи, которые стоят перед такими мощными комбайнами. И мы решили, что для уборки кукурузы на зерно нужно приступить к разработке вышеуказанного адаптера", - рассказал заведующий конструкторским отделом НТЦК "Гомсельмаша" Анатолий Захаренко. По его словам, в современном адаптере применены новые технические решения, касающиеся и привода, и рабочих органов. В нем максимально используются комплектующие белорусского производства.

На предприятии добавили, что полугусеничный ход модели GS2124 COMBI позволяет значительно снизить давление на почву. Комбайн демонстрирует хорошую маневренность на переувлажненных почвах.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-