Гонками на байдарках и шоу с абордажем открыли сезон водного туризма на Августовском канале

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА /. Гонками на байдарках и шоу с абордажем на Августовском канале открыли сезон активного водного туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

В районе шлюза Немново 6 и 7 апреля проходит фестиваль водного туризма "Неманская весна - 2019". Открывать таким образом новый сезон - давняя традиция Гродненского региона, история фестиваля насчитывает не один десяток лет. Сегодня его соревновательная программа собрала около 20 команд из Беларуси и России. "Всего около 200 участников от 14 лет и старше. Некоторые уже перешагнули 60-летний рубеж, однако радует, что сейчас все больше именно молодежи. Популярность такого вида туризма, водных походов вновь возрастает", - рассказал главный судья фестиваля Сергей Тихонович.

Главная задача участников - на старт выходят на байдарках-двойках и одиночках, а также катамаранах - преодолеть дистанцию как можно быстрее, при этом пройти все ворота, не коснувшись стоек. "Для этого необходимо филигранно владеть техникой, чувствовать байдарку, реку, себя", - отметил Сергей Тихонович. Он подчеркнул, что сегодня за интересными впечатлениями в поход можно отправиться и в Гродненской области. Очень живописны, например, притоки Неман - Щара, Котра и Зельвянка.

Трассу же для соревнований обустроили на бурной реке Осташанка. Небольшая речушка весной полноводна и достаточно коварна. Некоторые из участников открыли и купальный сезон: байдарки частенько переворачивались.

"Очень интересная трасса, лишь положительные эмоции. Случайно в прошлом году узнали, что проводится такой фестиваль, решили приехать, попробовать и не пожалели. Увидели красивые места, познакомились с интересными людьми. В этом и прелесть водного туризма: новые открытия, новые впечатления, адреналин", - рассказал москвич Олег Беляков. В самом конце дистанции он не совладал с байдаркой и вместе с напарником оказался в воде. Однако настроения досадный инцидент им не испортил.

Походы на байдарках становятся одним из популярных развлечений на уникальном водном объекте, привлекает канал туристов-водников и из-за рубежа. В конце апреля, как планируется, начнет работу сезонный речной пункт пропуска "Лесная-Рудавка", в котором белорусско-польскую границу смогут пересечь те, кто путешествует по Августовскому каналу на байдарке или маломерном судне, а также пешие туристы и велосипедисты.

Помимо соревновательной части гостям фестиваля представили широкую культурную и развлекательную программу. Здесь попытались создать в атмосферу слетов и походов, гостям предложили прочувствовать дух туризма, пожить в палаточном городке. Можно было поучаствовать в мастер-классе по управлению байдаркой с опытным инструктором, побороться за звание лучшего обжоры в конкурсе по поеданию тушенки. Для самых бесстрашных над бурной рекой натянули трос для спуска на тарзанке.

Украсило программу фестиваля и экстрим-шоу на воде с каскадерскими трюками и абордажем в стиле "Безумного Макса". Караван из самодельных судов попал в засаду бандитов: не обошлось без стрельбы из самодельных пушек, дыма и падений в ледяную воду.

Музыка и концерты, в том числе от известных рок-групп, будут сопровождать события в режиме нон-стоп. В вечерней программе фестиваля - показ экстрим-фильмов о туризме и песни у костра.

Соревновательная программа продолжится и 7 апреля. Победители будут определяться как в личном, так и в командном первенствах.

Организаторами "Неманской весны" выступают Гродненское областное отделение ОО "Республиканский туристско-спортивный союз", управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова