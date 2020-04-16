Горячие линии по вопросам профилактики коронавируса доступны в больницах Минской области

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячие линии по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции работают в Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

У медиков можно проконсультироваться насчет симптомов заболевания и особенностей лечения, уточнить, к какому специалисту и когда нужно обратиться, как уберечь себя от болезни и какие меры профилактики стоит предпринять.

С понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 работает областная горячая линия. Свои вопросы можно задать по телефону 8 (017) 517-20-25.

В регионах горячие линии доступны в том числе ночью, в выходные и праздничные дни. Можно получить консультации в Борисовском родильном доме, Жодинской центральной городской больнице, а также в Березинской, Борисовской, Вилейской, Воложинской, Дзержинской, Клецкой, Копыльской, Крупской, Логойской, Любанской, Марьиногорской, Минской, Молодечненской, Мядельской, Несвижской, Слуцкой, Смолевичской, Солигорской, Стародорожской, Столбцовской, Узденской и Червенской центральных районных больницах. Подробную информацию о номерах телефонов и времени работы можно найти на сайте Миноблисполкома.

Напомним, также в Беларуси работает горячая линия Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: можно звонить по номеру +375 (29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00. Для жителей Минска по этим вопросам открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 (17) 334-34-68 с 8.30 до 15.00.

Кроме того, с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00 открыты молодежные горячие линии: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области такие линии действуют в Солигорске (8 (0174) 2-00-345), Слуцке (8 (01795) 7-50-80), Молодечно (8 (0177) 7-49-501). В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54. Здесь информационную помощь предлагают пожилым людям. Они могут оставить заявки на доставку продуктов питания, лекарств. Волонтеры БРСМ и представители Красного Креста совместно с соцработниками доставят все необходимое по назначению.-0-