Горячую воду отключат по некоторым адресам в Минске с 18 по 20 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По некоторым адресам в Минске с 18 по 20 мая будет отсутствовать горячее водоснабжение в связи с реконструкцией тепловой магистрали №58, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

"В связи с реконструкцией тепловой магистрали №58 с 9.00 18 мая до 17.00 20 мая планируется отключение горячего водоснабжения по некоторым адресам Минска", - рассказали в "Минскэнерго".

Филиал "Минские тепловые сети" обслуживает следующие адреса, где будет отключена горячая вода: ул. Гинтовта, 3, 5, 5а, б, в, 9, 50; ул. Городецкая, 30; ул. К.Туровского, 5; ул. Ложинская, 4; ул. Мстиславца, 9, 11; пр-т Независимости, 177; ул. Острошицкая, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Подгорная, 67; ул. Шафарнянского, 11, 18; ул. Шугаева, 2.

Потребители УП "Минсккоммунтеплосеть", которые попадают в зону работ: ул. Академика Высоцкого, 1, 3; 7; ул. Гинтовта, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28в, 30, 32, 38, 36, 40, 44, 48; ул. Городецкая, 3, 5, 7, 8, 9, 11 к1, к2, 13, 14, 15, 2, 6, 10, 18, 20, 22, 32, 32а, 34, 36к1, к2, 38, 38а, 40, 40а, 44, 54, 56, 58, 60, 62,64, 66, 68, 70; ул. К.Туровского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26; ул. Копиевича, 3, 5, 7; ул. Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 21, 22, 23; Минский р-н, ул. Лопатина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 15а, 15в, 17, 20; ул. Михайлашева, 1, 5; ул. Мстиславца, 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24; ул. Навуковая, 2, 4, 6; пр. Независимости, 146а-150, 179, 181, 183, 185; ул. Огинского, 4, 6; ул. Острошицкая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17к1, 21, 23; ул. Подгорная, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 23, 23г; ул. Ф.Скорины, 5, 15а; ул. Шафарнянская, 1, 2, 2а, б, 3, 4, 6, 8, 14; ул. Шугаева, 17.

Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" ведет реконструкцию тепловой магистрали №58, расположенной возле Национальной библиотеки. Работы начались еще в марте 2020 года и по проекту организации строительства должны быть завершены в октябре этого года к началу отопительного сезона. "Также необходимо произвести переврезки временного трубопровода на период строительства диаметром 530 мм для организации дальнейшей реконструкции этой тепломагистрали, тем самым обеспечив подачу бесперебойнго теплоснабжение потребителям на весь период строительства", - добавили на предприятии.-0-