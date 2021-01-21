Городская больница №3 в Гродно возвращается к обычному режиму работы

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области идет перепрофилирование коек, подготовленных для ковидных пациентов. К обычному режиму работы возвращается Городская клиническая больница №3 Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении здравоохранения облисполкома.
В последнее время в регионе снижается число случаев острых респираторных инфекций, пневмоний, поэтому койки поэтапно перепрофилируют. Одной из первых больниц, которые полностью вернутся к нормальному функционированию, станет городская клиническая больница №3, ранее принимавшая пациентов с коронавирусом.
Сейчас здесь проводятся дезинфекционные и подготовительные мероприятия. Работать в обычном режиме клиника начнет с 22 января. Принимать пациентов начнут неврологическое, терапевтическое, кардиологическое и психоневрологическое отделения.
В главном управлении здравоохранения рассказали, что перепрофилирование коек для возвращения к обычному режиму идет во всех районах области. В первую очередь это касается коек наиболее востребованных отделений. Например, наблюдалась потребность в койках терапевтического профиля. В Гродно в университетской клинике ранее по профилю начало работать нефрологическое отделение.
Сейчас в регионе для обычного режима работы перепрофилировано более 300 коек. Эпидемиологическая обстановка улучшается, но в феврале ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, поэтому к перепрофилированию в Гродненской области подходят взвешенно.-0-
Фото Леонида Щеглова