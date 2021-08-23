Городская конференция педагогических работников пройдет в Могилеве 24 августа

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23 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городская конференция педагогических работников пройдет в Областном центре творчества в Могилеве 24 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления по образованию Могилевского горисполкома Раиса Авсеенко."Во время конференции будут подведены итоги прошлого учебного года, обозначены цели на новый. Состоится чествование лучших представителей профессии, ветеранов педагогического труда и тех, кто оказывал помощь в подготовке учреждений образования к работе. Традиционно, пройдет приветствие молодых специалистов, которые начнут свой профессиональный путь в Могилеве", - отметила заместитель начальника.До начала основной части мероприятия участники и гости конференции смогут ознакомиться с выставкой рисунков дошколят, которые посвящены родному городу и Беларуси. Кроме этого, все желающие могут поучаствовать в благотворительной акции в помощь детям к новому учебному году - в холле центра творчества установят специальный бокс, где можно будет оставить канцелярские принадлежности, товары для творчества, учебную литературу и многое другое.На втором этаже разместится выставка достижений учреждений образования города. "На сцене до начала конференции пройдет традиционный показ моделей школьной одежды отечественных брендов, - рассказала Раиса Авсеенко. - После основной части мероприятия состоится концерт, где выступят творческие коллективы учреждений образования Могилева".Начало конференции в 11.00.-0-