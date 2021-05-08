8 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городская квест-игра "Мы - патриоты!" прошла в могилевском парке Подниколье. Участниками спортивно-патриотического мероприятия стали 6 команд, передает корреспондент БЕЛТА.

Для участников квеста, а их было около 50 учеников 10-11 классов школ города, подготовили несколько испытаний, среди которых была полоса препятствий, соревнование в стрельбе из пневматического оружия, одевание противогаза на скорость, разборка и сборка автомата, оказание первой помощи и другое.

Как отметил военный комиссар Могилева и Могилевского района Николай Гомолко, городская квест-игра является своеобразным продолжением военно-спортивной игры "Зарницы". "Представленные дисциплины носят не только соревновательный характер, но еще воспитывают в участниках чувство взаимопомощи, нравственности и патриотизма. Тем значимее проведение нашего мероприятия в преддверии Дня Государственного герба и Государственного флага и Дня Победы. Герб и флаг - символы независимости и уникальности нашего народа, а Великая Победа - проявлений наилучших качеств, несгибаемости наших соотечественников", - подчеркнул Николай Гомолко.

"Важна связь поколений, патриотическое воспитание молодежи. Это можно делать и в такой интересной игровой форме. Второе воскресенье мая празднуют день государственной символики, в этот раз все совпало. Приятно было видеть, как ребята поднимали наш флаг над головой, как у них светились гордостью глаза. В Год народного единства праздник особо значим и символичен", - подчеркнул председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

Победителями квеста стала команда "Пламя", второе - "34-КА", бронза спортивного праздника досталась команде "Патриоты".

Мероприятие посвящено Дню Государственного герба и Государственного флага, 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-летию обороны Могилева.

Организаторами мероприятия стали управление по образованию, отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел спорта и туризма Могилевского горисполкома, Центр творчества детей и молодежи "Агат", Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью "Юность" при поддержке военного комиссариата Могилева.-0-