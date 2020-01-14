Городское собрание отцов в формате ток-шоу проведут в Новополоцке

14 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Городское собрание пап "Ответственное отцовство. Истинные семейные ценности" пройдет 16 января в новополоцкой средней школе №7. Ожидается, что во встрече примут участие около 200 отцов школьников города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по образованию Новополоцкого горисполкома.

В качестве спикеров на мероприятии выступят представители МЧС, городской власти, армии, сферы здравоохранения, образования и спорта, примет участие епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий. Участники обсудят важность личного примера отца в воспитании ребенка, затронут вопросы безопасного поведения детей в быту, на улице и школе, сохранения здоровья учащихся, а также аспекты духовно-нравственного воспитания. В конце папы пройдут анкетирование по теме собрания.

"Встречу планируем провести в формате ток-шоу, будет открытый микрофон. Папы смогут задать спикерам волнующие вопросы", - отметили в отделе по образованию.

Первая встреча такого формата прошла в Новополоцке в декабре 2018 года. Городское собрание призвано привлечь внимание отцов к жизни детей, повысить их роль в воспитании подрастающего поколения. Организатором мероприятия выступил отдел по образованию Новополоцкого горисполкома.-0-