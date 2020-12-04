Городской фестиваль молодежного творчества проходит в Могилеве онлайн

4 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный городской фестиваль молодежного творчества "Все таланты тебе, мой Могилев!" проходит в областном центре онлайн. Такое решение приняли организаторы в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

Участниками фестиваля могут стать коллективы и солисты, дуэты, клубные формирования организаций культуры и объединений по интересам учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего и дополнительного образования детей и молодежи. Возраст участников - от 14 лет до 31 года.

Фестиваль проходит в номинациях: "Солист-вокалист", "Вокальный ансамбль", "Эстрадный танец", "Современная хореография", "Театр", "Оригинальный жанр" (песочное, огненное шоу, номера, представляющие молодежные субкультуры), "Цирковой номер".

Конкурс проводится с 23 ноября по 23 декабря в один этап. Для участия необходимо до 20 декабря 2020 года прислать на электронную почту gkmogilev@tut.by заявку на участие установленного образца и запись исполнения творческого номера. Видео необходимо присылать в формате .mpeg4, .mp4, .avi. Запись не должна содержать монтажа и спецэффектов. Съемка должна быть выполнена от начала до конца (без нарезки, участник высылает запись живого выступления), в хорошем качестве, без акустических провалов и с чистым звуком, допускается непрофессиональное видео, записанное на мобильный телефон или планшет. Музыкальный инструмент, руки и лицо исполнителя должны быть хорошо видны. Для номинаций "Хореография", "Театр", "Оригинальный жанр" видео должно быть записано общим планом, чтобы был виден рисунок, композиция номера.

Организаторами конкурса выступают отдел идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома, Могилевский горком БРСМ.-0-