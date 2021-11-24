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24 ноября 2021, 07:34

Городской интеллектуальный турнир впервые пройдет в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Открытый городской интеллектуальный турнир впервые пройдет в Могилеве 11 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

Турнир будет состоять из двух игр: "Что? Где? Когда?" и "Медиаазбука".

Первая игра содержит в себе четыре тура по 12 раундов. "Здесь будут задавать вопросы, которые команды в течение минуты будут обсуждать и выбирать ответ. После этого свой вариант ответа нужно внести в специальный бланк и передать волонтерам в зале. За каждый правильный ответ команда получит по 1 баллу, за неправильный - 0", - отметила Ирина Столярова.

Игра "Медиаазбука" будет состоять из 33 вопросов. "Вопросы будут демонстрироваться на специальных экранах. Здесь же будет появляться буква, с которой начинается ответ, и несколько подсказок. Время на обсуждение - 10-15 секунд, - рассказала заместитель начальника. - Во время игры запрещено пользоваться мобильными телефонами, планшетами и ноутбуками".

Возраст участников турнира - от 18 до 31 года включительно. Состав команды - 6 человек. Участниками могут стать команды предприятий и организаций города, а также сборные команды.

Команды-победители будут награждаться специальными кубком, дипломами и денежными премиями. За первое место команда получит премию в размере 7 БВ, за второе - 6 БВ и за третье - 5 БВ.

Для участия в турнире необходимо подать заявку установленного образца до 6 декабря.

"Интеллектуальный турнир в таком формате пройдет в областном центре впервые. Мы рассчитываем, что нашей молодежи такая игра придется по вкусу. И если все получится, есть шанс, что турнир станет ежегодным", - подчеркнула Ирина Столярова.

Турнир пройдет в областном центре творчества. Организатором мероприятия выступил Могилевский горисполком совместно с республиканским общественным объединением "Белорусская лига интеллектуальных команд".-0-

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