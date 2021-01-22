Городской спортивный праздник пройдет в Бобруйске 23 января

22 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской спортивный праздник "Бобруйская лыжня - 2021" пройдет 23 января, сообщили БЕЛТА в Бобруйском горисполкоме.

Соревнование пройдет в районе хоккейного клуба "Бобруйск". На дистанцию 1200 м выйдут представители органов государственного управления, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, коллективы физической культуры и спорта предприятий и организаций, ветераны физической культуры и спорта. На дистанции в 800 м будут соревноваться представители подростковых клубов и учреждений общего среднего образования города.

"Участниками спортивного мероприятия могут стать все желающие. Состязания будут носить лично-командный характер, - отметили в горисполкоме. - В состав каждой команды в группах органов государственного управления и учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, коллективов физической культуры и спорта предприятий и организаций войдут пять человек, из них две женщины (девушки) и трое мужчин (юношей)".

Соревнования среди учреждений общего среднего образования пройдут среди учащихся 2006-2007 годов рождения, состав команды - шесть человек (три девушки и трое юношей).

"Команда-победительница определится по наименьшей сумме времени двух лучших результатов среди мужчин и одному лучшему результату среди женщин команды, - подчеркнули организаторы. - В группе ветеранов физической культуры и спорта определяется личное первенство среди мужчин и среди женщин по наилучшему результату, показанному на дистанции. Возраст участников данной группы - 40 лет и старше".

Команды будут допущены к соревнованиям после прохождения регистрации и предоставления заявки установленного образца. Заявки на участие принимаются за подписью и печатью руководителя организации (учреждения), заверенные подписью и печатью врача.

Начало регистрации команд в 9.00. Открытие соревнований в 10.00.

Как отметили в горисполкоме, в день проведения состязаний в городе будет организовано движение дополнительного автобуса №25.-0-