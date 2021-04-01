Городской субботник проведут 3 апреля в Бресте

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 3 апреля проведут городской субботник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском исполнительном комитете.

В частности, работники горисполкома проведут трудовую акцию на набережной Мухавца, в городском саду и Брестской крепости. Их коллеги из администраций Московского и Ленинского районов будут убирать зеленые зоны, территории социальных объектов. В субботнике примут участие депутаты, работники предприятий, учреждений и организаций, волонтеры.

Свой вклад в благоустройство областного центра внесет молодежь. Молодые люди приведут в порядок лесной массив рядом с южными воротами Брестской крепости. Они планируют очистить территорию от мусора, сухих веток и опавшей листвы.

"Ожидается участие более 50 человек. Выбрали Брестскую крепость, потому что для белорусов она - священное место. Особенно важно, что в этом году отмечается 80-летие начала Великой Отечественной войны, и мы хотим внести вклад в благоустройство мемориального комплекса, - подчеркнул первый секретарь Брестской областной организации БРСМ Юрий Сегенюк. - Мы проводим немало экологических акций, например, "За дело", "Чистый двор", "Восстановление святынь Беларуси". Они проходят во всех регионах области".-0-