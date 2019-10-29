Городской Центр здоровья в Минске запустил проект по профилактике насилия в семье

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском Центре здоровья столицы сегодня презентовали проект, направленный на профилактику насилия в семье, повышение доступности безвозмездных услуг по предотвращению домашнего насилия, увеличение уровня устойчивости психического здоровья детей, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Проект предполагает обучение на базе городского Центра здоровья с периодичностью два раза в месяц. Участниками станут педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители учреждений общего среднего образования Минска.

Стартует проект с анкетирования, которое определит уровень компетентности в вопросах противодействия домашнему насилию и его профилактики. Следующий этап - обучение в тренинговом формате (мини-лекции, презентации, решение ситуационных задач). Заключительная стадия - обобщение опыта участников с помощью итогового анкетирования.

Ожидается, что проект позволит, прежде всего, улучшить систему профилактики психических болезней среди детей. Такие расстройства связаны с проблемами социальных условий жизни в семье, которые находятся вне компетенции медико-профилактических служб. Положительному эффекту при решении подобных вопросов поспособствует и тесное взаимодействие городских систем образования, здравоохранения, а также органов внутренних дел и СМИ.

Новая инициатива является частью проекта "Минск - здоровый город" на 2019-2024 годы, а также государственных программ "Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси" и "Образование и молодежная политика".-0-