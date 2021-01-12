Горпоселок Воропаево в Поставском районе может быть старше более чем на 240 лет

12 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Городской поселок Воропаево Поставского района благодаря новым архивным находкам может быть значительно старше. Документ приводит новую дату упоминания местечка - 1558 год (раньше считалось, что поселение впервые упоминается в 1800 году), сообщил корреспонденту БЕЛТА краевед Кастусь Шыталь.

Минский историк Герман Брегер прислал краеведу копии микрофильмов - теперь это часть фонда "Архив Тызенгаузов", который хранится в Главном архиве древних актов в Варшаве. Реестр был составлен в 1827 году и представляет собой перечень документов, которые касались владений графа на Поставщине. Фрагменты из документов, где приводятся границы имений, цитируются полностью.

В документе от 3 октября 1558 года приводится описание границы между имениями Голбея и Дуниловичи. И там один из ориентиров - "дарога, што ідзе ад Станіслава Варапая ў Дунілавічы". "Конечно, я сразу подумал, что упомянутый Станислав Воропай (других сведений, кроме имени, о нем нет) имеет отношение к Воропаево, но это было бы недостаточно, чтобы связать место его жительства с местечком. Но дальше в реестре приводится недатированный, но написанный позже - похоже, через несколько десятилетий - документ с описанием границы между Голбеей и Дуниловичами, и там уже упоминаются "грунты Варапаеўскія", которые граничили с землей деревни Мышки. Дальше как один из ориентиров указана та самая дорога, но она уже названа "дарога з Варапаева ў Дунілавічы". Из этого следует, что место, где в 1558 году жил Станислав Воропай, в следующие десятилетия и века называлось Воропаевом", - отметил краевед.

До недавнего времени считалось, что Воропаево впервые упоминается в 1800 году. Эту дату опубликовал в своей книги "Мястэчка пры гасцінцы" в 1995 году историк Иосиф Земченок, который родом из местечка. Кстати, он в этой работе как раз высказал версию, что название поселка могло произойти от фамилии Воропай.

Воропаево считалось молодым селением. Его развитие стартовало в начале ХХ века - после возведения в 1897 году железной дороги Новые Свентяны - Глубокое, появления там станции, строительства резиденции графа Константина Пшездецкого. Владелец основал промышленные предприятия в своих имениях. С этого началось стремительное развитие местечка, кульминацией которого были 1950-е годы, когда Воропаево стало центром района. До строительства железной дороги поселок был одним из многих фольварков во владении Тызенгаузов, потом Пшездецких, а его ранняя история не была хорошо исследована.

"За последнее десятилетие доступ к историческим архивам стал значительно лучше. Уже был найден и известен историкам ряд документов XVII и XVIII столетий, где упоминалось Воропаево. Однако эта информация не успела попасть ни в энциклопедии, ни в популярные краеведческие публикации. Зато находка документа из 1558 года, думаю, ставит точку в поиске вопроса о том, когда было основано Воропаево. Потому что там упоминается человек, фамилия которого дала название поселению", - добавил Кастусь Шыталь.

Сегодня Воропаево - городской поселок в Поставском районе, находится за 27 км от райцентра. В населенном пункте проживает более 2,5 тыс. человек.-0-