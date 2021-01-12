ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 12 января 2021
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:22 Минэнерго призывает не политизировать поставки белорусской электроэнергии в Украину Экономика
13:15 Доллар и российский рубль на торгах 12 января подорожали, евро подешевел Экономика
13:02 Скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Общество
12:52 Горпоселок Воропаево в Поставском районе может быть старше более чем на 240 лет Регионы
12:48 Владимир Мулявин стал настоящим творцом и создал бренд культуры Беларуси - Маркевич Культура
12:47 В Гомеле вынесен приговор за надругательство над государственным флагом Происшествия
12:31 Суд вынес приговор жителю Слуцка, разбросавшему шурупы у здания РОВД Происшествия
12:20 Более Br111,8 млн планируют направить на реализацию инвестпрограммы Брестской области в 2021 году Регионы
12:20 Двое мужчин похитили из квартиры пожилого минчанина крупную сумму денег Происшествия
12:16 Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в Абу-Даби Спорт
12:02 Госстандарт назвал победителей конкурса лучших товаров Беларуси в 2020 году Экономика
12:01 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 В мире
11:59 Снежный покров будет увеличиваться и защитит озимые от усиления морозов - Белгидромет Общество
11:58 В Минске завершено расследование дела в отношении участника беспорядков в августе Происшествия
11:49 Турчанка с поддельным паспортом задержана в минском аэропорту Происшествия
11:48 Снег и до -8°С ожидается в Беларуси 13 января Общество
11:46 В Беларуси выбрали лучших пишущих о науке журналистов Общество
11:42 Пожилой мужчина погиб при пожаре в Борисове Происшествия
11:39 Житель Борисовского района обворовывал своих односельчан Происшествия
11:38 В Солигорске у жителей 3 многоквартирных домов временно отсутствовало тепло и горячая вода Регионы
11:35 В Вашингтоне ввели режим ЧС перед инаугурацией Байдена В мире
11:27 Солигорчанин нашел чужую карточку и решил испытать удачу в игровом клубе Происшествия
11:27 Белорусские нотариусы в 2021 году проведут пять акций по бесплатному консультированию Общество
11:25 Беларусь в январе-ноябре 2020 года снизила экспорт товаров и услуг на 12,8% до $33,3 млрд Экономика
11:21 Житель Зельвенского района ночью похитил со склада около 3 т ячменя Происшествия
11:15 Планы в промышленности, лизинг, работа в России и ответ на бандитские санкции - Лукашенко принял с докладом Назарова и Пархомчика Президент
11:12 В России за сутки выявили 22 934 случая заражения COVID-19 В мире
11:09 Мингорсуд приговорил обвиняемую в убийстве новорожденного ребенка к 19 годам колонии Происшествия
11:08 Водитель грузовика пытался ввезти в Беларусь более 1 тыс. упаковок нетабачной жевательной смеси Происшествия
11:06 Жители Камчатки заметили в небе над полуостровом метеорит В мире
Все новости
Все новости
Регионы
12 января 2021, 12:52

Горпоселок Воропаево в Поставском районе может быть старше более чем на 240 лет

Фото из микрофильма реестра поставского архива Тызенгаузов
Фото из микрофильма реестра поставского архива Тызенгаузов

12 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Городской поселок Воропаево Поставского района благодаря новым архивным находкам может быть значительно старше. Документ приводит новую дату упоминания местечка - 1558 год (раньше считалось, что поселение впервые упоминается в 1800 году), сообщил корреспонденту БЕЛТА краевед Кастусь Шыталь.

Минский историк Герман Брегер прислал краеведу копии микрофильмов - теперь это часть фонда "Архив Тызенгаузов", который хранится в Главном архиве древних актов в Варшаве. Реестр был составлен в 1827 году и представляет собой перечень документов, которые касались владений графа на Поставщине. Фрагменты из документов, где приводятся границы имений, цитируются полностью.

В документе от 3 октября 1558 года приводится описание границы между имениями Голбея и Дуниловичи. И там один из ориентиров - "дарога, што ідзе ад Станіслава Варапая ў Дунілавічы". "Конечно, я сразу подумал, что упомянутый Станислав Воропай (других сведений, кроме имени, о нем нет) имеет отношение к Воропаево, но это было бы недостаточно, чтобы связать место его жительства с местечком. Но дальше в реестре приводится недатированный, но написанный позже - похоже, через несколько десятилетий - документ с описанием границы между Голбеей и Дуниловичами, и там уже упоминаются "грунты Варапаеўскія", которые граничили с землей деревни Мышки. Дальше как один из ориентиров указана та самая дорога, но она уже названа "дарога з Варапаева ў Дунілавічы". Из этого следует, что место, где в 1558 году жил Станислав Воропай, в следующие десятилетия и века называлось Воропаевом", - отметил краевед.

До недавнего времени считалось, что Воропаево впервые упоминается в 1800 году. Эту дату опубликовал в своей книги "Мястэчка пры гасцінцы" в 1995 году историк Иосиф Земченок, который родом из местечка. Кстати, он в этой работе как раз высказал версию, что название поселка могло произойти от фамилии Воропай.

Воропаево считалось молодым селением. Его развитие стартовало в начале ХХ века - после возведения в 1897 году железной дороги Новые Свентяны - Глубокое, появления там станции, строительства резиденции графа Константина Пшездецкого. Владелец основал промышленные предприятия в своих имениях. С этого началось стремительное развитие местечка, кульминацией которого были 1950-е годы, когда Воропаево стало центром района. До строительства железной дороги поселок был одним из многих фольварков во владении Тызенгаузов, потом Пшездецких, а его ранняя история не была хорошо исследована.

"За последнее десятилетие доступ к историческим архивам стал значительно лучше. Уже был найден и известен историкам ряд документов XVII и XVIII столетий, где упоминалось Воропаево. Однако эта информация не успела попасть ни в энциклопедии, ни в популярные краеведческие публикации. Зато находка документа из 1558 года, думаю, ставит точку в поиске вопроса о том, когда было основано Воропаево. Потому что там упоминается человек, фамилия которого дала название поселению", - добавил Кастусь Шыталь.

Сегодня Воропаево - городской поселок в Поставском районе, находится за 27 км от райцентра. В населенном пункте проживает более 2,5 тыс. человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область история Поставы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более Br111,8 млн планируют направить на реализацию инвестпрограммы Брестской области в 2021 году
Фото из архива В Солигорске у жителей 3 многоквартирных домов временно отсутствовало тепло и горячая вода
Фото из архива ГАИ Минской области контролирует соблюдение ПДД на служебных авто без привычной окраски
Фото из архива Отопление в домах в районе улиц Радиальная и Солтыса в Минске восстановлено
Фото из архива В Гродненской области молодежь запускает челлендж "Уберем снег вместе"
Фото из архива В Минске из-за аварии без тепла остаются 9 многоквартирных домов и 5 административных зданий
Главное
Юрий Назаров, Александр Лукашенко и Петр Пархомчик Планы в промышленности, лизинг, работа в России и ответ на бандитские санкции - Лукашенко принял с докладом Назарова и Пархомчика
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 пациента с COVID-19, выписаны 1300
Соцподдержка, медицина и налоги - какие предложения поступают через сайт Всебелорусского народного собрания
АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Рождественские цены на квартиры в Минске и выгода онлайн-бронирования – 1 000 рублей!
Топ-новости
Золотой запас Беларуси за 2020 год вырос на 1 т до 43,2 т
Минэнерго призывает не политизировать поставки белорусской электроэнергии в Украину
Госстандарт назвал победителей конкурса лучших товаров Беларуси в 2020 году
Об антикризисной роли Всебелорусского народного собрания - комментарий
Скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси
Владимир Мулявин стал настоящим творцом и создал бренд культуры Беларуси - Маркевич
Белорусские нотариусы в 2021 году проведут пять акций по бесплатному консультированию
Снежный покров будет увеличиваться и защитит озимые от усиления морозов - Белгидромет
В Беларуси выбрали лучших пишущих о науке журналистов
Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в Абу-Даби
Информационную систему маркировки товаров создадут в Беларуси
Горпоселок Воропаево в Поставском районе может быть старше более чем на 240 лет
Доллар и российский рубль на торгах 12 января подорожали, евро подешевел
В Беларуси вводят новые подходы к обеспечению метеоинформацией
Заболеваемость COVID-19 ниже прогноза, некоторые медучреждения переходят к обычному режиму
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.