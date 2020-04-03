Госаптеки Витебска продлили режим работы

3 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Государственные аптеки Витебска начали работать по максимально продленному режиму работы, сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Витебского УП "Фармация" Елена Орлова.

"В сложившейся ситуации идем навстречу населению и трудимся по максимально продленному режиму работы - до 22.00. Работают в аптеках также дежурные специалисты", - отметила Елена Орлова.

Ежедневно по аптекам города развозят 50-70 тыс. масок. В первую очередь товар поступает в аптеки в учреждениях здравоохранения, торговых центрах, местах массового скопления людей. Продукцию поставляют предприятия "Беллегпрома".

В сеть Витебского УП "Фармация" в области входит 290 аптек, из них 74 в Витебске.-0-