Госавтоинспекторов Гомельской области в следующем году экипируют планшетами

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекторов Гомельской области в 2019 году начнут экипировать планшетами, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша.

По словам начальника УГАИ, работа с планшетом позволит правоохранителям оперативно оформлять протоколы о ДТП, вносить правонарушения в базу данных. Также при необходимости госавтоинспекторы смогут быстро установить личность нарушителя либо принадлежность автомобиля, определить, находится ли машина в розыске, получить другую необходимую информацию. Андрей Гаркуша отметил, что нововведения планируют внедрить по всей стране.

Также начальник УГАИ рассказал, что в регионе в тестовом режиме организуют видеонаблюдение для выявления нарушений проезда перекрестков. Сверхточные камеры появятся пока в областном центре на самых оживленных перекрестках. По статистике, в текущем году нарушение проезда пешеходных переходов и перекрестков - в числе наиболее распространенных причин аварий в регионе (за 11 месяцев 71 и 43 ДТП соответственно).

В перспективе умные камеры появятся повсеместно и в Гомельской области, и по республике, добавил начальник УГАИ. Высокоточное оборудование позволит фиксировать не только превышение скорости, но и получать всю необходимую информацию о транспортном средстве, его владельце и т.д.

Сегодня Андрей Гаркуша провел прямую телефонную линию с жителями региона. За час общения начальник УГАИ ответил более чем на 10 вопросов. Звонившие просили организовать дополнительные пешеходные переходы, предлагали пересмотреть время работы некоторых светофоров, поднимали тему развития сети велодорожек, обустройства платных парковок в областном центре и др. По некоторым вопросам были даны разъяснения, другие же взяты на контроль.-0-