Госавтоинспекторы Гомельской области проведут отработку двух автодорог

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекторы Гомельской области проведут отработку автодорог Н4028 Черничи - Горка и М8 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин - граница Украины, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Рейды с массированной отработкой на Н4028 Черничи - Горка будут проходить с 10 по 12 февраля. Особое внимание - участкам, где есть наибольшая вероятность, что водители и пешеходы нарушат ПДД.

С 11 по 14 февраля стражи дорог отработают трассу М8 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин - граница Украины. Наряды ДПС будут выставлены в местах повышенной вероятности аварий.

При отработках внимание сотрудников ГАИ будет нацелено на выявление грубых нарушений ПДД. В их числе - управление транспортом в нетрезвом состоянии или без прав, превышение скоростных режимов, нарушение правил обгона и правил перевозки пассажиров. Проверят и то, как соблюдают ПДД пешеходы, особенно в темное время суток.

Правоохранители намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль за безопасностью на дорогах, у них будут приборы фото- и видеофиксации.-0-