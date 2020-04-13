Госорганы снижают количество проверок ИП и юрлиц в Витебской области

13 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Витебской области совместно с государственными органами минимизирует запланированные на первое полугодие проверки субъектов хозяйствования. В условиях снижения деловой активности госорганы реализуют политику по поддержке наиболее уязвимых отраслей экономики, обеспечению устойчивой работы реального сектора и социальной защищенности населения, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

"Среди принимаемых мер минимизация выборочных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комитетом госконтроля Витебской области на основании поступающих уведомлений госорганов с начала апреля из плана исключено 16 проверок субъектов, ранее запланированных территориальными органами Минфина, Минтруда и соцзащиты, Госстандарта, МЧС и МВД (при этом за январь-март было всего три проверки). Информация о данных изменениях обновляется еженедельно по четвергам на сайте Комитета госконтроля", - отметили в КГК.

На 10 апреля план выборочных проверок в Витебской области на первое полугодие включал 330 проверок, из них 157 запланировано на апрель-июнь.-0-