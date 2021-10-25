Госстандарт выявил в продаже в Гомеле некачественные антифризы

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция Госстандарта в сентябре - октябре в торговой сети Гомеля выявила 3 наименования охлаждающих низкозамерзающих жидкостей (антифриз, тосол), не соответствовавших требованиям техрегламента Таможенного союза, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Техрегламентом "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" определено: температура начала кристаллизации жидкостей должна быть не выше минус 35 градусов, водородный показатель рН - от 6 до 10, содержание метилового спирта не более 0,05% массовой доли.

Результаты испытаний показали, что охлаждающая низкозамерзающая жидкость антифриз Arctic G12 производства ООО "Блю Стар" (Россия, Нижний Новгород) не соответствует норме по температуре начала кристаллизации. В жидкости Аntifreeze G12 Arctic, в тосоле А-40М "Арктик" производства ООО "Волга-Синтез" (Россия, Нижний Новгород) содержание метилового спирта превысило допустимые значения.

Специалисты напомнили: чтобы избежать покупок некачественной и небезопасной продукции, можно воспользоваться сайтом Госстандарта. Во вкладке "Реестры" следует выбрать информационный ресурс "Опасная продукция" и в поле поиска ввести марку приобретаемой продукции. Если покупатели обнаружат в торговле товар из реестра, об этом стоит проинформировать Гомельскую областную инспекцию Госстандарта по телефону 8 (0232) 25-03-06.

Сейчас в реестр опасной продукции внесены сведения более чем о трех десятках охлаждающих низкозамерзающих жидкостей различных производителей, добавили в региональной инспекции.-0-