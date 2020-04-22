Гостиничный комплекс для охотников и рыболовов будет создан в Миорском районе

22 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Отечественный инвестор планирует создать гостиничный комплекс для развития охотничьего и рыболовного туризма в Миорском районе на базе бывшей школы, которую он приобрел сегодня за Br85,05 по результатам аукциона в комитете "Витебскоблимущество", передает корреспондент БЕЛТА.

На торги за одну базовую величину выставлялся комплекс имущества бывшего учреждения образования в деревне Перебродье. Интерес к лоту проявил один участник, который согласился приобрести недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%. Новым собственником строений стала частная компания из Могилевской области. По словам ее представителя, организация специализируется на охотничьем туризме и приобрела актив под расширение деятельности. Инвестор давно и целенаправленно проявлял интерес к этому объекту, расположенному в притягательном для туристов месте вблизи красивейших озер и охотничьих угодий.

На базе бывшей школы инвестор намерен создать гостиничный комплекс с развитой сервисной инфраструктурой. При этом основной целевой аудиторией будущего туристического объекта будут любители охоты и рыбалки из стран ближнего зарубежья и Европейского союза.

В состав лота включено двухэтажное здание бывшей школы и одноэтажное строение учебно-производственных мастерских общей площадью более 2,2 тыс. кв.м, а также право 20-летней аренды земельного участка свыше 4 га. Деревня Перебродье находится в 15 км к западу от районного центра. Она расположена на узком перешейке между озерами Обстерно и Нобисто, которые соединяет короткая протока длиной в несколько сот метров на северной окраине деревни. По информации Витебского облисполкома, на территории области охота разрешена на 50 видов диких животных, наиболее популярны среди охотников лось, кабан, косуля, волк, лисица, заяц и бобр.

На аукционах комитета "Витебскоблимущество" с начала года продано 32 объекта, это на 15% больше, чем за январь-апрель 2019-го. Объем вырученных от продажи недвижимости средств составил почти Br450 тыс.-0-