ГПК: белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. "При осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья", - рассказали в ГПК.

Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство.-0-