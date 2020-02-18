Граффити в память о Емельяне Барыкине появится в Гомеле

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 18 февраля 2020
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:06 Белоруска Ирина Жук в прыжке с шестом стала второй на турнире во Франции Спорт
14:02 В Гродненской области продолжат создание ресурсных центров в профтехобразовании Регионы
13:55 Белорусские пограничники передали Эстафету Победы представителям погранслужбы России Общество
13:47 На ферме в Кореличском районе погиб работник Происшествия
13:40 "МАЗ" простаивать не будет, поступают новые заказы - Минпром Экономика
13:38 Вор-неудачник разгромил мебельный магазин в Малорите Происшествия
13:34 Чемпион зимних юношеских Игр Илья Корзун: было честью выступать под белорусским флагом Спорт
13:27 Доллар и евро на торгах 18 февраля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:24 В Бангкоке мужчина открыл стрельбу в ТЦ В мире
13:21 Обнаружены тела рыбаков, пропавших на болоте в Островецком районе Происшествия
13:11 Сечин о переговорах с Лукашенко: мы настроены конструктивно Экономика
13:09 Акция "Единый день безопасности" начнется в Беларуси 20 февраля Общество
13:05 В Китае разработали роботов для измерения температуры тела людей в толпе Технологии
13:05 Лукашенко рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве Президент
13:05 Беларусь может отказаться от директивного кредитования с 2021 года Экономика
13:01 Беларусь заинтересована увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область - Румас Экономика
13:00 Граффити в память о Емельяне Барыкине появится в Гомеле Регионы
12:56 В Минске презентовали книгу о вкусах белорусского IT Технологии
12:50 Из-за утечки газа в пакистанском порту погибли 9 человек, пострадали не менее 500 В мире
12:48 Выявление "спящих ячеек", усиление технологий розыска - как в СНГ будут противодействовать терроризму Общество
12:47 Банк развития Беларуси в 2020 году может выпустить евробонды в нацвалюте на Br200 млн Экономика
12:36 В "Загорье" заехали 33 китайских студента, вернувшихся с родины в Беларусь Регионы
12:36 Медалистка зимних юношеских Игр Юлия Ковалевская: желанный результат принесла кропотливая работа Спорт
12:32 Лукашенко встретился с руководителем "Роснефти" Сечиным Президент
12:31 Минтранс скорректировал порядок распределения разрешений на перевозки в Польшу Экономика
12:25 Браконьеры в Дзержинском районе пытались скрыться на машине и сбили инспектора Происшествия
12:08 Виктор Лукашенко: медали зимней юношеской Олимпиады - результат работы сплоченного коллектива Спорт
12:06 До +8°С ожидается в Беларуси 19 февраля Общество
11:56 АТЦ СНГ: произошла цифровая трансформация каналов финансирования терроризма Общество
11:55 Такси в Лиде сбило пешехода Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
18 февраля 2020, 13:00

Граффити в память о Емельяне Барыкине появится в Гомеле

Фото "Гомельскай праўды"
Фото "Гомельскай праўды"

18 февраля, Чечерск /Корр. БЕЛТА/. Граффити в память о Герое Советского Союза Емельяне Барыкине появится в Гомеле. Об этом речь шла сегодня во время приема граждан, который провел в Чечерском райисполкоме председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

С вопросом об увековечивании памяти деятеля обратился на прием гомельчанин. "Емельян Барыкин большую часть жизни посвятил Гомелю, не бросил его в тяжелое военное время. Восстанавливал город после войны, работал на ответственных должностях. Когда он умер в 1951 году, на похороны вышел весь город. Несколько поколений знали Емельяна Барыкина лично, его семью", - рассказал горожанин. Он отметил, что в областном центре есть улица имени Барыкина, одна из бывших школ носила имя героя, в его честь был назван и пароход, который когда-то ходил по маршруту Гомель-Киев.

"Общаясь с детьми сегодня, понимаешь, что для них Барыкин - просто фамилия. Хотелось бы, чтобы человек понимал, что в городе есть история, его герои. Надо восстановить диалог поколений", - убежден житель областного центра. Он отметил, что музейные выставки, материалы в СМИ - хорошая форма, но этого недостаточно, памятники стоят немалых денег. "Есть простая форма - граффити. Эффект от ее исполнения может быть гораздо больше. Образ визуализируется, и человеку будет интересно узнать о герое, сфотографироваться на его фоне. Граффити на фасаде одного из зданий по улице Барыкина могло бы положить начало процессу увековечивания памяти", - предложил гомельчанин.

Геннадий Соловей идею поддержал. Он отметил, что в области делается многое для сохранения памяти об истории региона, ее героях, которые подарили современным поколениям возможность жить под мирным небом. Например, в этом году реализуют масштабный проект в уничтоженной фашистами деревне Ола Светлогорского района. "Что касается граффити в память о Емельяне Барыкине, этот вопрос изучат специалисты. Возможно, его появление будет первой ступенькой в более масштабной работе", - сказал губернатор.

Проблему жителей двух домов в Чечерске, которые признаны аварийными, озвучила горожанка. Людей из квартир необходимо расселить, однако возник вопрос с арендным жильем в райцентре. Геннадий Соловей поставил задачу приступить к проектированию, чтобы в следующем году в городе могли построить арендный дом для расселения.

Тренер по футболу Чечерской ДЮСШ на приеме рассказал, что в школе в шести группах занимаются 74 юных футболиста разных возрастов. Он попросил содействия в реконструкции футбольного поля: в райцентре нет площадки с искусственным покрытием. Геннадий Соловей пояснил, в этом году в области будут строить два стадиона - в Светлогорске и Калинковичах. "Вопрос по площадке в Чечерске проработаем на 2021 год. Нужно посмотреть разные варианты, программы", - сказал он.

Еще один житель района просил почистить береговую линию, сделать откосы на искусственном водоеме в агрогородке Вознесенском. "Порядок должен быть", - подчеркнул Геннадий Соловей и поручил решить вопрос сельчанина ответственным службам.

Также председатель облисполкома ответил на звонки жителей региона во время прямой телефонной линии. Мужчина из агрогородка Ботвиново рассказал, что в его доме отопление выходит 54 копейки за кв.м. В Гомеле, Могилеве, утверждал сельчанин, платят меньше. "Третий отопительный сезон решаем вопрос, однако результата пока не добились", - посетовал житель района. Губернатор поручил службе ЖКХ сегодня же проверить учет и разобраться в ситуации.

Пенсионерка из деревни Старая Яцковщина пожаловалась на плохое состояние дороги. "Машина проехать не может", - уточнила женщина. По указанному адресу отправилось ДЭУ райцентра.

Также в звонках жители области затронули темы здравоохранения, дорожных знаков на отдельных магистралях и т.д. "Все вопросы, которые поднимались сегодня на приеме, которые волнуют людей, решаемы", - отметил в беседе с журналистами глава региона. Он обратил внимание, что небольшое количество звонков, поступивших во время прямой телефонной линии, свидетельствует, что власть на местах работает. "Она принимает конкретные решения, слышит проблемы жителей", - добавил Геннадий Соловей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область обращения граждан Соловей соцзащита
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Гродненской области продолжат создание ресурсных центров в профтехобразовании
Фото из архива В "Загорье" заехали 33 китайских студента, вернувшихся с родины в Беларусь
Наталья Кочанова. Фото из архива Грушевский сквер должен быть сохранен - Кочанова рассказала о поручении Президента
Фото из архива В Гродненской области выявлены нарушения в работе саннадзора при ведении административного процесса
Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома В Гомеле сотрудники ГАИ сопроводили авто с роженицей в больницу и пришли на выписку
Фото из архива Трансплантологи и их пациенты сыграют в настольный теннис в Минске
Главное
Игорь Сечин и Александр Лукашенко Лукашенко рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве
Беларусь заинтересована увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область - Румас
Грушевский сквер должен быть сохранен - Кочанова рассказала о поручении Президента
Сечин о переговорах с Лукашенко: мы настроены конструктивно
Топ-новости
Лукашенко 19-20 февраля посетит с официальным визитом Египет
Судьбы, сложенные в треугольник: Барий Шавалиев
Умение чувствовать: в галерее "АртХаос" открывается выставка Татьяны Черных
Технологии будущего: в Гродно прошел креатон для старшеклассников "Першыя ідэі"
До +8°С ожидается в Беларуси 19 февраля
"МАЗ" простаивать не будет, поступают новые заказы - Минпром
Выявление "спящих ячеек", усиление технологий розыска - как в СНГ будут противодействовать терроризму
Акция "Единый день безопасности" начнется в Беларуси 20 февраля
Савиных: пришло время для прямых контактов между парламентами Беларуси и США
В "Загорье" заехали 33 китайских студента, вернувшихся с родины в Беларусь
Белорусские продукты питания представлены на крупнейшей продвыставке в Дубае
Виктор Лукашенко: медали зимней юношеской Олимпиады - результат работы сплоченного коллектива
В Минске презентовали книгу о вкусах белорусского IT
Минская область как инвестиционная площадка интересна немецким предприятиям - Хутерер
В Китае разработали роботов для измерения температуры тела людей в толпе
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.