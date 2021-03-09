График движения поездов на участке Минск-Осиповичи изменится из-за ремонта моста

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. График движения поездов на участке Минск-Осиповичи изменится из-за планового ремонта железнодорожного моста, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на участке Минск-Осиповичи 15-19, 22-26 марта, с 29 марта по 2 апреля, а также 5-8 апреля отменяется пассажирский поезд №744/743 межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Минск-Могилев-Минск, который отправляется со станции Минск-Пассажирский в 15.35, со станции Могилев в 19.45. Также в связи с ремонтом в указанные даты изменится расписание движения у ряда поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, маршрут которых проходит по участку Минск-Осиповичи", - рассказали в пресс-центре.

Кроме того, в эти даты на данном участке будет отменено курсирование отдельных поездов региональных линий экономкласса и городских линий. При этом часть поездов региональных линий экономкласса Минск-Пассажирский-Осиповичи будут следовать в сообщении до Пуховичей. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

Белорусская железная дорога просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте БЖД, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.-0-