График отключения горячей воды в Минске в июне

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. График отключений горячей воды в Минске в июне опубликован на сайте "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.

Для подготовки тепловых сетей столицы к работе в осенне-зимний период весной и летом проводят их испытания и ремонт. Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 227-35-24 или в ближайшие КУП "ЖЭУ".

Время прекращения подачи горячей воды максимально сокращено. При успешных испытаниях трубопроводов и отсутствии дефектов, требующих дополнительных ремонтно-восстановительных работ, оно не будет превышать 14 суток. Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения можно получить в ЖЭУ районов.

Горячей воды в период с 1 июня не будет у потребителей по улицам: Айвазовского, 1; Аранская, 1-13(нечетные), 18, 24; Ауэзова; Белорусская, 2-14(четные), 15-41(нечетные); Бехтерева, 8, 8а; Бобруйская, 4-6(четные), 5-27(нечетные); Ванеева, 29, 31, 34, 40, 42, 46, 48; Велосипедный 2-й пер., 1-5(нечетные), 4а, 8, 10, 22, 30-36(четные), 30а, 32а; Володарского, 13-23(нечетные), 16-24(четные); Гашкевича; Голодеда проезд; Голодеда; Горовца, 2-8(четные), 14, 14 корп. 1, 20 корп. 1-3, 22-32(четные), 34 корп. 1-2; Грекова, 2, 4, 8, 3-7(нечетные); Дроздовича, 2, 4, 3; Жилуновича, 37-47(нечетные); Игуменский тракт, 11, 14-26(четные), 30-42(четные), 45, 47; Инженерная, 3, 7, 11, 17а, 4; Кабушкина пер., 3-19(нечетные), 23, 25, 31-49(нечетные); Кабушкина, 34, 36, 46, 66-76(четные), 78 корп. 1-2, 82-92(четные), 86а, 94 к. 1-2, 98, 45-59(нечетные), 45а, 54а, 55а, 59а; Каганца; Кирова, 1-29(нечетные), 2-8 корп. 1-4(четные), 14-16(четные); Комсомольская, 25-33(нечетные), 34-38(четные); Краснослободская, 1, 3 корп. 1-2, 5, 7, 9 корп. 1-2, 11, 13, 15 корп. 1-2, 17, 19, 84; Крупской, 2, 4, 6а, 6б, 6 корп. 1, 8, 8а, 10, 11, 13а, 15; Кулешова, 1а, 8-14(четные), 18; Ленина, 12-34(четные), 46, 13-21(нечетные), 47; Ленинградская, 1-7(нечетные), 4-20(четные); Лошица-6 мкр-н, ГП №10; Лучины; Малинина; Малявки, 1а; К.Маркса, 1-33(нечетные), 2-32(четные); Машиностроителей, 4, 6; Маяковского, 1, 2-4(четные); Михайловский пер., 4; Народная, 56-62(четные); Независимости пр-т, 2-6(четные), 10-20(четные); Октябрьская, 2-16(четные), 5-25(нечетные); Партизанский пр-т, 2 корп. 2, 2 корп. 14, 2 корп. 15, 2 корп. 20, 8, 70а, 72-88(четные), 97, 99а, 99б, 101, 103; Плеханова, 26, 26а, 28 корп. 1-2, 30, 32 корп. 1-2, 34-50(четные), 48а, 52 корп. 1, 54, 56 корп. 1-3, 58 корп. 1-3, 60 корп. 2, 62-66(четные), 68 корп. 1-4, 70, 72, 31, 51-127(нечетные); Подшипниковый проезд, 9; Привокзальная пл., 3-7(нечетные); Промышленный пер., 12а, 14, 14а, 16; Прушинских; Пташука, 1-11(нечетные); Рокоссовского пр-т, 1, 3, 5 корп. 1, 7-15(нечетные), 11а, 17 корп. 1-2, 19-23, 25 корп. 2, 27, 29, 29а, 29б, 33-61(нечетные), 39а, 41а, 63 корп. 1-2, 65-93(нечетные), 95а, 95 корп. 2, 97-149(нечетные), 97а, 113а; 113 корп. 2-4; 123а, 123б; 127а, 145а, 145б, 151 корп. 1-2, 153, 153а, 4 корп. 1-4, 8, 12 корп. 1, 14, 14а, 18 корп. 1, 22, 26, 28 корп. 1-3, 30 корп. 2, 38, 40, 44-50(четные), 48а, 52 корп. 1, 54 корп. 1, 56, 58 корп. 1, 60 корп. 1, 62, 64, 74-84(четные), 88-118(четные), 98а, 102 корп. 2-3, 120 корп. 1-2, 122-166(четные), 136а, 148а, 150а, 150б, 150в, 166а, 170; Свердлова, 1-23(нечетные), 22-36(четные), г.п. 1(гостиница); Свислочская, 39; Старобинская, 20; Сурикова, 3, 3а, 15, 19-23(нечетные), 21 корп. 1; Сырокомли; Ташкентская; Ташкентский проезд; Тростенецкая, 4-10(четные), 10б, 22; Тухачевского, 18-26(четные), 30, 32, 32а, 38-48(четные), 46а, 27-31(нечетные), 27а, 37, 39, 41а, 43, 45; Уборевича; Ульяновская, 8, 30-34(четные), 23-41(нечетные); Филатова, 10-20(четные), 10а, 16а, 13-21(нечетные); Шишкина, 1, 1 корп. 1, 15, 17, 20 корп. 1-4, 22-32(четные); Шпилевского; Энгельса, 26-34(четные); Энергетический проезд, 2, 4; Якубова, 1а, 1б, 2 корп. 1-3, 4-52(четные), 56 корп. 1, 58, 60, 64, 66 корп. 1-4, 68, 70, 74-82(четные); станция метро "Площадь Ленина"; подземные переходы по пр-ту Независимости.

Горячей воды не будет в период с 2 июня у потребителей по улицам: Гедройца, 2, 6-14(четные), 18, 20; Дзержинского пр-т, 93-97(нечетные), 115, 119, 122, 123-131(нечетные), 125а; Есенина, 3 корп. 1-2, 4-22(четные), 6 корп. 1-4; Казинца, 52а; Каролинская, 1-5(нечетные), 2, 6-10(четные),14; Каролинский проезд, 5; Космонавтов, 3 корп. 1-6, 5, 5 корп. 1-2, 5а, 7 корп. 1-2, 9 корп. 1-2, 11, 13 корп. 1-2, 15-21(нечетные), 15 корп. 1, 23 корп. 1-3, 25, 27; Некрашевича, 6-12(четные); Орды, 7-11(нечетные), 15, 21-39(нечетные), 43-47(нечетные), 47а, 51-55(нечетные); Семашко, 17а; Слободская, 151-159(нечетные),163-169(нечетные), 173-179(нечетные); Чечота, 2-6(четные), 2а, 16-20(четные), 26-36(четные), 40-44(четные) 5-11(нечетные), 21-25(нечетные); Чюрлёниса, 2а, 4-8(четные), 12-16(четные), 22-26(четные), 3-7(нечетные).

В период с 3 июня у потребителей по улицам: 3-го Сентября; Берута, 3/1, 3б, 5, 9 корп. 1-5, 11, 11а, 13, 15 корп. 1-2, 17 корп. 1-4, 14, 16 корп. 1-3, 18 корп. 1-3, 20, 22 корп. 1-4, 24 корп. 1-4; Бирюзова, 5, 9-25(нечетные), 11а, 13а, 13б, 15а; Верещагина, 27, 29, 75; Гусовского; Загородный 1-й пер.; Загородный 3-й пер., 4а, 4в; Загородный 4-й пер.; Кальварийская, 25-43(нечетные), 44-52(четные), 54 корп. 1-2, 56 корп. 1-2, 58 корп. 1-2, 60, 62; Мавра, 9-19, 9а, 21 корп. 1-2, 21а, 23-35(нечетные), 33а, 41, 64а, 68а, 68б, 68в, 70; Одоевского, 6-10(четные), 12, 23, 25, 35-39(нечетные), 45, 55, 59-75(нечетные), 75а, 81, 83 корп. 1-2, 85, 87; Ольшевского, 4-8(четные), 3 корп. 1-2, 5 корп. 1-2, 7 корп. 1-2, 9 корп. 1-2, 11-29(нечетные) кроме 29 корп. 1, 13 корп. 2, 27 корп. 2, 31 корп. 1-2, 33 корп. 1-2, 37 корп. 1-2, 41; Пинская; Пономаренко, 4-22, 6а; Притыцкого, 2а, 2б, 4-16(четные), 8а, 18 корп. 1-4, 20-26(четные); Пушкина пр-т, 1-29(нечетные), 3а, 5а, 15а, 25а, 29а, 29б, 6-24(четные), 12а, 24а, 36, 38, 40 корп. 1-3, 42-66(четные); Скрыганова, 1-13(нечетные) кроме 7 корп. 2; Снежный пер.; Харьковская, 1, 11-17(нечетные), 11а, 19б, 53, 16, 54а, 58, 58б, 72-76(четные), 78 корп. 1-4, 80 корп. 1-5, 82-90(четные), 86а.

В период с 8 июня у потребителей по улицам: Бурдейного; Домбровская, 9; Лещинского, 4, 4а, 8, 8 корп. 5; Лобанка, 9-19(нечетные); Одинцова, 1-19(нечетные), 23 корп. 1-2, 27-37(нечетные), 41-65(нечетные), 69, 71 корп. 2-4, 75-81(нечетные), 85-89(нечетные), 2-6(четные), 10-24(четные), 30, 32, 36 корп. 1, 38; Притыцкого, 60, 60 корп. 2, 73-79(нечетные), 83, 87-91(нечетные), 97; Тимошенко 2-й пер., 2, 3; Тимошенко, 8-24 корп. 1(четные), 28-38(четные); Шаранговича, 4; Якубовского.

В период с 9 июня у потребителей по улицам: Авангардная, 42, 46-54, 48а, 52а, 56а, 58, 60, 59, 61 корп. 3; Аннаева, 49, 67, 69, 84, 84 корп. 7; Багратиона 2-й пер., 17, 19, 18а, 20, 34, 42; Багратиона, 55а, 55б, 56, 62, 70, 67-73(нечетные), 85; Беды, 2, 4, 4 корп. 1-2; Белинского, 2-18(четные), 8а, 3-11(нечетные), 15, 17а, 17 корп. 1-2, 19, 21; Бумажкова, 37; Волгоградская, 1 корп. 2-4, 3, 3а, 5, 9-69(нечетные), 15а, 19а, 19б, 21а, 21б, 25а, 25б, 25в, 27а, 27б, 31а, 35а, 37а, 39а, 49а, 53а, 57а, 61а, 65а, 2а, 6, 6а, 12, 34, 64, 76-80(четные), 76а, 82 корп. 1, 84, 86; Восточная, 22 корп. 1-2, 24, 26, 26а, 28 корп. 1-2, 30, 32 корп. 1-2, 36-56(четные), 54а, 64-68(четные), 72, 72а, 74, 127; Долгобродская, 3, 5 корп. 1-2, 7 корп. 1-3, 9-13(нечетные), 23, 23 корп. 2, 25, 37, 39, 41 корп. 1-3, 43, 43а, 4, 6 корп. 1-3, 8, 10 корп. 1-2, 12, 16а, 14, 18, 18а; Жилуновича, 1а; Запорожская, 2, 4, 22, 24а, 26, 28; Запорожский 3-й пер., 9; Калинина пер., 3-9(нечетные), 5а, 4, 6, 6а, 8а, 12-16(четные); Калинина, 18-28(четные), 30а, 30б, 32, 19-25(нечетные); Калининградский пер., 17а, 19а; Кедышко, 2-8(четные), 6а, 10 корп. 1-2, 12-18(четные), 12а, 14а, 14б, 16а, 26а, 3-23(нечетные), 3а, 5а, 7а, 13а, 15а, 17а, 19а, 21а, 23а, 27, 33а; Кнорина, 1-9(нечетные), 1 корп. 1, 1 корп. 3, 1а, 13-17(нечетные), 15а, 17а, 17д, 4-16(четные), 4а, 4б, 6б, 8а, 8б, 10а, 10б, 12а, 12б, 14а; Козлова пер., 1-11(нечетные), 11 корп. 1, 5а, 7а, 7б, 7в, 7г, 9г, 15, 4-26(четные), 4а, 6а, 8а, 16а, 16б, 18а, 20а, 20б, 22а, 22б, 24а, 44-50(четные); Коллективный проезд, 8; Кутузова, 1, 2-8(четные), 12; Логойский тракт, 1, 1а, 1 корп. 2-4, 3, 7-11(нечетные), 15 корп. 1-4, 2-10(четные); Ломоносова пер., 3, 5; Ломоносова, 3, 5, 4-12(четные); Лукьяновича, 2, 2б, 4, 4а, 3; Макаенка, 3, 5, 11, 17, 17б, 17в, 19, 23-29(нечетные), 23а, 4, 8; Мележа, 1, 3, 4, 4а, 4б; Менделеева 1-й пер., 50 корп. 2, 50 корп. 4; Менделеева, 1-25(нечетные), 4-14(четные), 10а, 36; Натуралистов, 4-12(четные), 5; Независимости пр-т, 84, 84а, 86, 92-96(четные), 100-106(четные), 102а, 95-115(нечетные), 95а, 115а; Некрасова, 3-9(нечетные), 3а, 5а, 4, 8-12(четные); Новгородская, 3-9(нечетные), 13 корп. 1-4, 4, 6а; Олешева, 1, 3; Передовая, 4, 6, 5-15(нечетные), 11а, 111-115, 111а, 113а, 115а; Севастопольская, 121; Смоленская, 12, 14, 49, 49 корп. 2, 49б, 51, 52; Столетова, 1, 1а; Суворова, 18; Сурганова, 36-46(четные), 48а, 50; Товарищеский пер., 2а; Толбухина, 6-18(четные), 12а, 12б, 14а, 16а, 17-23(нечетные); Уральская, 1а, 3-15(нечетные), 9а, 9б, 11а, 6-16(четные), 6а, 8а, 10а, 14а, 16а, 41; Уральский пер., 1-15(нечетные), 6; Филимонова, 3, 3 корп. 2, 5 корп. 1-2, 7, 7а, 13 корп. 1-2, 23, 25, 8-14(четные); Фроликова, 1-11(нечетные), 17-33(нечетные), 23а, 25а, 29а, 31а, 31 корп. 2, 41, 45-49(нечетные), 8; Чайковского пер., 3; Чайковского проезд, 4, 6; Чайковского, 7, 73а, 73в; Чернышевского, 10а; Черняховского, 1, 3, 3а; Чорного, 21б, 27, 27а, 29б, 31, 31а, 33а, 33б, 35; Я.Коласа, 38-42(четные), 48, 48а, 50 корп. 1-3, 52, 39, 39а, 41, 43 корп. 1-3, 45 корп. 1-3, 47 корп. 1-2, 49, 51 корп. 1-2, 53 корп. 1-3, 55 корп. 1-2, 57 корп. 1-3, 59 корп. 1-2, 61 корп. 1-2, 63-69(нечетные), 65 корп. 2, 67а, 73.

В период с 16 июня у потребителей по улицам: Алибегова, 3-7(нечетные); Бачило; Брест-Литовский тупик, 13; Брилевский тупик, 55; Волоха, 1-41(нечетные), 2-20(четные); Газеты "Звязда" пр-т, 3, 5, 9-23(нечетные), 31, 33; Газеты "Правда" пр-т, 1-11(нечетные), 3а, 5а, 9а, 11а, 11б, 11в, 11г, 15, 17, 25, 27, 8-16(четные), 8а, 14а, 14 корп. 2-3, 20-24(четные), 20а, 26 корп. 2, 30-54(четные), 40 корп. 2, 56 корп. 2, 58 корп. 2, 60 корп. 2, 62 корп. 2; Голубева, 1-21(нечетные), 4, 10-16(четные), 14а, 14б; Грушевская, 5-11(нечетные), 22, 124-148(четные), 123-137(нечетные); Гурского, 52; Дзержинского пр-т, 3-19(нечетные), 55-59(нечетные), 69 корп. 1-2, 71-81(нечетные), 73а, 77а, 79а, 83 корп. 1-11, 83 корп. 15, 85, 87, 87б, 91, 8-10(четные), 20-24(четные), 60, 74-84(четные), 92, 94, 100-106(четные); Дубравинский пер., 3-9(нечетные); Железнодорожная, 21-41(нечетные), 122-136(четные); Жукова пр-т, 17-29(нечетные); Зелёная, 1а; Землемерная 1-я, 4; Инженерная, 1, 23-27(нечетные), 2, 12, 14, 22-28(четные); К.Либкнехта, 49-135(нечетные), 80-108(четные); Казинца, 2-8(четные), 4а, 6а, 8а, 12, 24, 24а, 32; Карпова, 4-8(четные); Коржа, 1-15(нечетные), 2-26(четные); Корженевского, 1а; Куприянова, 1-19(нечетные); Лермонтова, 12-24(четные), 28-38(четные), 17-41(нечетные); Любимова пр-т, 4-8(четные); Машиностроителей, 3-19(нечетные), 5б, 7а, 9а, 25-29(нечетные), 43, 24, 28, 30; Минина, 6-20(четные); Окрестина, 30, 62; Партизанский пр-т, 150, 174; Пермская, 46-54(четные), 51; Промышленная; Промышленный пер., 7-11(нечетные), 8, 10; Прямая, 22-28(четные); Р.Люксембург 2-й пер., 1-7(нечетные), 4-8(четные); Р.Люксембург, 80-178(четные), 89-115(нечетные), 143-197(нечетные); Ротмистрова; Селицкого; Семашко, 1-17(нечетные), 13а, 15а, 17а, 25а, 33, 6, 8 корп. 1-8, 10-14(четные), 10а; Социалистическая, 2; Стасова, 15; Уманская, 49-65(нечетные); Хмелевского, 12а, 32-40(четные), 33-37(нечетные); Шабаны; Щорса, 44-46(четные); Учреждение РЦОП "Стайки", жилые дома №№81, 82, 83, 84.

В период с 17 июня у потребителей по улицам: Подлесная, 83; Скорины, 8 корп. 1-2, 10-16(четные), 16а, 20, 24, 13, 15, г.п. 1.-0-