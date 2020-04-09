Границы Слуцка, новый соцобъект - депутаты Минской области обсудили вопросы на видеоконференции

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная сессия Минского областного Совета депутатов прошла сегодня в режиме видеоконференции, было рассмотрено 14 вопросов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Вопросы касались распределения недвижимого имущества и денежных средств, изменений в инвестиционной программе, внесения уточнений в бюджет области и др. Заместитель начальника главного управления землеустройства Миноблисполкома Владимир Гумаров выступил с предложением о включении в черту Слуцка земельных участков общей площадью 96 га. Указанные меры будут способствовать совершенствованию административно-территориального устройства города.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Тамара Красовская рассказала о социальной поддержке инвалидов по зрению. Сегодня их в области проживает около 5,8 тыс. Была озвучена инициатива по реабилитации этой категории, что может помочь в будущем некоторым из них получить и освоить новую профессию.

Благодаря внесенным изменениям в инвестиционную программу в этом году будет введен в эксплуатацию социальный объект "Театральный" - для поддержки одиноко проживающих.

Главным же в депутатской работе, по словам председателя облсовета Натальи Якубицкой, по-прежнему остается обратная связь с людьми, обеспечение разумного баланса интересов жителей региона с общегосударственными целями. "Конечно, мы будем прислушиваться к пожеланиям жителей региона. Это повседневная и кропотливая работа. Необходимо больше внимания уделять благоустройству дворовых территорий, социальной инфраструктуре, в том числе детским садам и школам, капитальному ремонту жилого фонда. В преддверии пасхальных праздников необходимо привести в порядок наши города и поселки. Вопросы наведения порядка на земле будут также в режиме видеосвязи обсуждены с председателями районных Советов депутатов", - заключила она.-0-