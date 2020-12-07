ГрГУ им. Янки Купалы открыл три новые программы магистратуры для китайских студентов

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском государственном университете им. Янки Купалы открылись три новые программы магистратуры для китайских студентов. Об этом журналистам сообщила ректор университета Ирина Китурко, передает корреспондент БЕЛТА.

Свыше 100 китайских студентов будут обучаться по специальностям "Образовательный менеджмент", "Экономика" и "Финансы". "Университет активно сотрудничает с Фондом по поддержке талантливой молодежи Китайской Народной Республики. Подписан соответствующий договор, представители фонда побывали в Гродно, ознакомились с условиями, в которых будут обучаться студенты. Результатом сотрудничества и стал этот проект", - отметила Ирина Китурко. Она подчеркнула, что ГрГУ им. Янки Купалы заключил 7 договоров с китайскими вузами, среди которых и ведущие университеты страны.

Один из итогов активного развития взаимоотношений - рост интереса к вузу со стороны китайских студентов, реализация программ совместного обучения. Еще несколько лет назад в ГрГУ им. Янки Купалы обучалось около 20 студентов из этой страны. Сейчас их уже более 200, и вскоре количество возрастет. До конца года планируют начать занятия для студентов из Китая по специальностям "Психология", "Правоведение" и "Литературоведение".

Форма обучения на этих специальностях очная. Однако с учетом эпидситуации первые занятия проводятся в режиме онлайн. Опыт и возможности университета позволяют организовать процесс на высоком уровне, есть для этого и все необходимое техническое оснащение. Занятия проходят на английском языке.

Интерес к получению высшего образования в белорусских вузах отмечается и в других странах. Например, в ГрГУ им. Янки Купалы учатся свыше 900 студентов из 28 стран. Это, по словам Ирины Китурко, результат целенаправленной работы по формированию конкурентных преимуществ университета. В частности, в купаловском вузе первыми в стране приняли стратегию интернационализации. Несколько лет назад стартовал проект "Англоязычный университет", ведется целенаправленная работа по повышению уровня владения иностранными языками среди преподавателей. В настоящее время на 16 специальностях обучение идет на английском языке.-0-