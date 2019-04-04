ГрГУ им. Янки Купалы открывает набор на специальность "компьютерная физика"

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском государственном университете им. Янки Купалы открывают набор на новую специальность "компьютерная физика" и возобновляют обучение будущих археологов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

В 2019 году на физико-техническом факультете будет впервые объявлен набор на специальность "компьютерная физика". Для поступления абитуриенту необходимо сдать централизованное тестирование по белорусскому или русскому языку, физике и математике.

"После четырех лет обучения выпускник получит квалификацию физика, программиста. Важным отличием новой специальности является фундаментальная подготовка по общей и теоретической физике, а также изучение электроники, микропроцессорной техники, автоматизации и робототехники", - отмечают в университете. Это даст возможность трудоустройства не только в IT-компаниях, но и на современных высокотехнологичных производствах.

В грядущую вступительную кампанию возобновят набор на несколько специальностей: "история (археология)" на факультете истории, коммуникации и туризма, а также "коммерческая деятельность" на факультете экономики и управления с получением квалификации "экономист".

Кроме того, в ГрГУ им. Янки Купалы впервые будет проводиться набор студентов для обучения на заочной (сокращенной) форме по специальности "транспортная логистика" (направление - автомобильный транспорт) на факультете инновационных технологий машиностроения. Выпускник получит квалификацию инженера-экономиста, логиста. Для того чтобы стать студентом заочной (сокращенной) формы обучения, абитуриенту необходимо иметь профильное среднее специальное образование и сдать письменные экзамены по экономике организации и основам менеджмента в университете.

В этом году планируется увеличить набор на специальности "информационные системы и технологии (в экономике)", "электронный маркетинг", "компьютерная безопасность", "программное обеспечение информационных технологий", "управление информационными ресурсами".

Абитуриенты, поступающие на филологический факультет по специальности "романо-германская филология (немецкая)", смогут предоставить на выбор сертификат ЦТ по иностранным языкам: немецкий или английский. Подобные нововведения ждут и поступающих на факультет истории, коммуникации и туризма на специальность "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" (направление - внешнеэкономические связи). Абитуриентам можно предоставить сертификат по английскому или китайскому языку на выбор.

"В этом году в ГрГУ им. Янки Купалы на первую ступень высшего образования будет осуществляться набор по 50 специальностям. За счет средств бюджета планируется принять 1048 человек, на платную форму обучения - 1285", - рассказали в пресс-службе университета и напомнили, что для первокурсников ГрГУ имени Янки Купалы действует программа "Университет - твой дом". Всем иногородним студентам 1-го курса дневной формы получения высшего образования предоставляется место в общежитии.-0-