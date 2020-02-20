ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 20 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:43 ГрГУ имени Янки Купалы празднует 80-летний юбилей Регионы
08:18 Витебские спасатели устраивают зрелищное шоу к Единому дню безопасности Регионы
08:08 Волейболистки "Минчанки" проведут первый четвертьфинальный матч Кубка ЕКВ Спорт
08:04 В Германии при стрельбе погибли восемь человек В мире
07:59 Областной "Дзень роднай мовы" проведут в Смолевичах 21 февраля Регионы
07:49 ДТП в Канаде: столкнулись более 200 машин В мире
07:43 Более 20 полигонов ТКО планируют закрыть в Брестской области в этом году Регионы
07:40 В Индии 19 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком В мире
07:31 Могилевский фестиваль науки соберет участников из семи стран Регионы
07:24 Жертвами коронавируса в Китае уже стали 2118 человек В мире
07:12 Международный турнир по самбо на призы Президента стартует в Минске Спорт
07:07 Лукашенко поздравил коллектив Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы с 80-летием вуза Президент
07:00 Картина дня: переговоры президентов Беларуси и Египта, эксперты о коронавирусе и температурные рекорды Общество
00:59 "Лейпциг" и "Аталанта" победили в матчах в плей-офф Лиги чемпионов Спорт
19.02.20
19.02.20 23:59 Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель В мире
19.02.20 23:28 Рэпера Pop Smoke убили при попытке ограбления в собственном доме В мире
19.02.20 22:58 Неизвестные подорвали машину министра обороны Йемена В мире
19.02.20 22:26 Цена золота достигла максимума за семь лет В мире
19.02.20 21:47 Во время этапа КМ по фристайлу в "Раубичи" из Минска будут ходить скоростные автобусы Регионы
19.02.20 21:22 Житель Молодечно сдал в милицию оружие своего прадеда Происшествия
19.02.20 21:14 Японские болельщики проявляют большой интерес к ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси - посол Общество
19.02.20 20:56 Почти 9,9 тыс. жителей Могилевской области в 2019 году сдавали помещения внаем Регионы
19.02.20 20:46 В Минской области в 2020 году предложат купить акции 15 обществ и двух предприятий Регионы
19.02.20 19:49 В ЕАЭС в 2019 году выросли промпроизводство и розничный товарооборот Экономика
19.02.20 19:44 Сборная Германии огласила состав на чемпионат Европы по биатлону в "Раубичах" Спорт
19.02.20 19:39 Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону в Антхольце Спорт
19.02.20 19:26 Партизанский район Минска и грузинский Поти будут развивать сотрудничество Регионы
19.02.20 19:13 Арина Соболенко обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/4 финала турнира в Дубае Спорт
19.02.20 19:12 Рядом с аэропортом Кабула разорвался ракетный снаряд В мире
19.02.20 18:58 Беларусь стремится к развитию полноформатных отношений с Японией - Дапкюнас Политика
Все новости
Все новости
Регионы
20 февраля 2020, 08:43

ГрГУ имени Янки Купалы празднует 80-летний юбилей

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно продолжается марафон праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня основания Гродненского государственного университета имения Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Лукашенко поздравил коллектив Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы с 80-летием вузаЛукашенко поздравил коллектив Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы с 80-летием вуза
Коллектив университета успешно создает его современную историю благодаря сохранению лучших традиций отечественного образования, постоянному совершенствованию и новаторству, отметил глава государства.

Гродненскому государственному университету имени Янки Купалы 22 февраля исполнится 80 лет. Сегодня в Гродненской областной филармонии состоится торжественное собрание и праздничный концерт. А 21 февраля в Международный день родного языка студенты и преподаватели университета напишут "Агульнаўніверсітэцкую Купалаўскую дыктоўку "Знайдзі сябе з намі". В этот же день запланировано проведение интеллектуального турнира "Мой университет" и многочисленных студенческих акций и флешмобов. Во время акции "Нам - 80!" проведут игру "Купала-квест". Интеллектуальное соревнование объединит представителей разных факультетов. Финальный этап квеста состоится на Площади университетского флага, где студенты примут участие во флешмобе и выстроятся в цифру "80".

22 февраля пройдет II Фестиваль педагогических классов. Нынешнее мероприятие объединит учащихся педклассов не только из Гродненской области, но и со всех регионов Беларуси. Он проводится с целью повышения престижа педагогической профессии среди молодежи, а также выявления и развития творческих способностей у старшеклассников.

Среди событий, посвященных знаковой дате, - выставка картин преподавателей и студентов факультета искусств и дизайна "Майстры і вучні", фотовыставка доцента кафедры журналистики Сергея Морозова "Воздушный Гродно". Сегодня в университете откроют обновленную экспозицию Галереи портретов ректоров и профессоров университета.

В ГрГУ им.Янки Купалы 15 февраля прошел Съезд выпускников. В стенах Alma mater собрались люди, которые в разные годы учились в университете и именно здесь получали профессиональные знания, навыки и умения, позволившие им впоследствии стать успешными в выбранной сфере деятельности. Делегатами съезда стали более 200 человек.

Во время празднования 80-летия университета 19-20 февраля проходит международная научно-практическая конференция "Университет - территория опережающего развития". Ученые из Беларуси и стран ближнего зарубежья обсуждают особенности функционирования системы образования в условиях цифрового общества, а также роль университетов в опережающем развитии. Состоялся круглый стол на тему "Цифровизация научной и образовательной деятельности".

Гродненский учительский институт был создан 22 февраля 1940 года. На двух отделениях (белорусского языка и литературы, русского языка и литературы и физико-математическом) готовили учителей 5-7-х классов неполной средней школы. Сейчас ГрГУ им. Янки Купалы - один из крупнейших университетов в Беларуси: на 15 факультетах обучаются около 12 тыс. студентов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы Гродно праздник
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Витебские спасатели устраивают зрелищное шоу к Единому дню безопасности
Фото из архива Областной "Дзень роднай мовы" проведут в Смолевичах 21 февраля
Фото из архива Более 20 полигонов ТКО планируют закрыть в Брестской области в этом году
Фото из архива Могилевский фестиваль науки соберет участников из семи стран
Фото из архива Во время этапа КМ по фристайлу в "Раубичи" из Минска будут ходить скоростные автобусы
Фото Pixabay Почти 9,9 тыс. жителей Могилевской области в 2019 году сдавали помещения внаем
Главное
Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси "Работаем на всю Северную Африку" - Беларусь и Египет делают ставку на совместные предприятия
Беларусь готова двигаться вперед в промышленной и сельхозкооперации с Грузией - Румас
Вопрос с зарплатами бюджетников находится на контроле Администрации Президента
Умение чувствовать: в галерее "АртХаос" открывается выставка Татьяны Черных
Топ-новости
Картина дня: переговоры президентов Беларуси и Египта, эксперты о коронавирусе и температурные рекорды
Киберхищения денег перестают носить бытовой характер - МВД
Петришенко предлагает актуализировать мероприятия Дня белорусской письменности
Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на мировой рынок
Корректировка госсимволов не потребует дополнительных средств - Слижевский
Любовь поселится здесь! На квартиры в Минске до конца февраля – грандиозная акция!
Арина Соболенко обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/4 финала турнира в Дубае
Имя представителя Беларуси на "Евровидении-2020" станет известно 28 февраля
Чтобы вода не утекала зря: учимся экономить с "Минскводоканалом"
Небольшие осадки ожидаются местами по Беларуси 20 февраля
Глава Администрации Президента ознакомился с деятельностью БИСИ
Во время этапа КМ по фристайлу в "Раубичи" из Минска будут ходить скоростные автобусы
Беларусь не рассматривает возможность запрета на въезд иностранцев, посетивших Китай
Ставка рефинансирования снижается до 8,75%
Мингорисполком и облисполкомы 22 февраля проведут прямые телефонные линии
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.