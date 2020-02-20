ГрГУ имени Янки Купалы празднует 80-летний юбилей

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно продолжается марафон праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня основания Гродненского государственного университета имения Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Лукашенко поздравил коллектив Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы с 80-летием вуза Коллектив университета успешно создает его современную историю благодаря сохранению лучших традиций отечественного образования, постоянному совершенствованию и новаторству, отметил глава государства.

Гродненскому государственному университету имени Янки Купалы 22 февраля исполнится 80 лет. Сегодня в Гродненской областной филармонии состоится торжественное собрание и праздничный концерт. А 21 февраля в Международный день родного языка студенты и преподаватели университета напишут "Агульнаўніверсітэцкую Купалаўскую дыктоўку "Знайдзі сябе з намі". В этот же день запланировано проведение интеллектуального турнира "Мой университет" и многочисленных студенческих акций и флешмобов. Во время акции "Нам - 80!" проведут игру "Купала-квест". Интеллектуальное соревнование объединит представителей разных факультетов. Финальный этап квеста состоится на Площади университетского флага, где студенты примут участие во флешмобе и выстроятся в цифру "80".

22 февраля пройдет II Фестиваль педагогических классов. Нынешнее мероприятие объединит учащихся педклассов не только из Гродненской области, но и со всех регионов Беларуси. Он проводится с целью повышения престижа педагогической профессии среди молодежи, а также выявления и развития творческих способностей у старшеклассников.

Среди событий, посвященных знаковой дате, - выставка картин преподавателей и студентов факультета искусств и дизайна "Майстры і вучні", фотовыставка доцента кафедры журналистики Сергея Морозова "Воздушный Гродно". Сегодня в университете откроют обновленную экспозицию Галереи портретов ректоров и профессоров университета.

В ГрГУ им.Янки Купалы 15 февраля прошел Съезд выпускников. В стенах Alma mater собрались люди, которые в разные годы учились в университете и именно здесь получали профессиональные знания, навыки и умения, позволившие им впоследствии стать успешными в выбранной сфере деятельности. Делегатами съезда стали более 200 человек.

Во время празднования 80-летия университета 19-20 февраля проходит международная научно-практическая конференция "Университет - территория опережающего развития". Ученые из Беларуси и стран ближнего зарубежья обсуждают особенности функционирования системы образования в условиях цифрового общества, а также роль университетов в опережающем развитии. Состоялся круглый стол на тему "Цифровизация научной и образовательной деятельности".

Гродненский учительский институт был создан 22 февраля 1940 года. На двух отделениях (белорусского языка и литературы, русского языка и литературы и физико-математическом) готовили учителей 5-7-х классов неполной средней школы. Сейчас ГрГУ им. Янки Купалы - один из крупнейших университетов в Беларуси: на 15 факультетах обучаются около 12 тыс. студентов.-0-