Гродненская область и Подляское воеводство будут активнее развивать приграничную инфраструктуру

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область и Подляское воеводство будут активнее развивать приграничную и туристическую инфраструктуру. Эту тему обсуждали сегодня на встрече председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и маршал Подляского воеводства Польши Артур Косицки, передает корреспондент БЕЛТА.
У регионов 140 км общей границы. Стороны реализуют немало совместных проектов в различных сферах - от образования, культуры, туризма до экономики и дорожного строительства. Способствует развитию отношений и соглашение о межрегиональном сотрудничестве, подписанное в 2017 году.
Один из вопросов, вынесенных на обсуждение, - развитие приграничной инфраструктуры. Сейчас ведутся работы по реконструкции пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Более комфортные условия для тех, кто пересекает границу, создаются в пункте пропуска "Берестовица". Обсудили стороны и работу сезонного речного пункта пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале. Новый сезон популярного у туристов перехода стартует в конце апреля. Сейчас необходимо решить несколько актуальных вопросов, связанных с ремонтом приграничного шлюза.
В центре внимания оказался и вопрос создания еще одного международного автомобильного пункта пропуска "Софиево-Липщаны".
"Перспектива есть, но это уже межгосударственная задача. Договорились с коллегами вынести вопрос на более высокий уровень. О сроках говорить пока преждевременно", - отметил Владимир Кравцов. Создание нового пункта пропуска позволит сократить путь от Гродно до Августова, улучшить связи между регионами, повысить туристическую привлекательность Августовского канала. Тем более, что интерес у туристов есть. Например, свыше 30% иностранных гостей, посетивших безвизовую зону, в которую входят Гродно и окрестности - граждане Польши.
"Мы намерены и дальше совместно с белорусской стороной продвигать этот уникальный объект на внутреннем и международном туристическом рынках", - рассказал Артур Косицки. Развивать совместные туристические проекты планируется не только на Августовском канале, но и в других направлениях. Для этого польская сторона предложила создать совместную рабочую группу по вопросам туризма.
Среди других тем, вынесенных на обсуждение, - экономическое сотрудничество. Сегодня Польша - второй внешнеторговый партнер региона. Связи в данной сфере растут. Комфортно себя ощущает в Гродненской области и бизнес страны-соседки: сегодня в регионе функционируют свыше 100 предприятий с польским капиталом. Есть и крупные проекты. Например, одна из известных польских компаний по производству мебели планирует создать предприятие в Сморгони.
Активно развивается и трансграничное сотрудничество. Реализуется 16 проектов международной технической помощи на сумму свыше 20 млн евро. Один из них, например, предусматривает реконструкцию более чем 20 км дорог в районе Августовского канала.
Ряд важных вопросов взаимовыгодного сотрудничества будет внесен в повестку заседания подкомиссии по делам межрегионального сотрудничества белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества. Оно пройдет 2 апреля в Гродненском районе.
Также Владимир Кравцов и Артур Косицки приняли сегодня участие в закладке аллеи Дружбы. Два десятка кленов остролистных были высажены на улице Курчатова неподалеку от гродненской СШ№36 с польским языком обучения.-0-
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