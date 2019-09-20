Гродненская область находится в авангарде позитивных преобразований в экономике и соцсфере - Румас

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область находится в авангарде позитивных преобразований в экономике и социальной сфере страны, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня во время торжественных мероприятий, посвященных 75-летию образования Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гродненская область обладает уникальной историей, богатым культурным наследием и огромным человеческим потенциалом. Благодаря труду и любви к родной земле каждого жителя регион занимает лидирующие позиции по ряду направлений и находится в авангарде позитивных преобразований в экономике и социальной сфере", - сказал Сергей Румас.

Он отметил, что Гродненская область всегда в центре важных экономических, культурных и спортивных событий. Регион славится культурой земледелия и вносит значительный вклад в продовольственную безопасность Беларуси. В 2019 году в области получена самая высокая в стране урожайность зерна, темпы роста производства молока значительно выше, чем в среднем по республике. "Но самое главное достояние региона - это люди, которые добросовестно трудятся и созидают во имя процветания и благополучия своего края", - подчеркнул премьер-министр.

Сергей Румас обратил также внимание на задачи, стоящие перед областью. Среди них модернизация и качественное обновление производств, поддержка бизнеса и предпринимательской активности граждан, привлечение крупных инвестиций в промышленность, сельское хозяйство и туризм. Много еще предстоит сделать для создания современных рабочих мест, повышения качества и уровня жизни людей.

Торжественное мероприятие с праздничным концертом в новом зале филармонии встретили более тысячи зрителей. Приехали гости из столицы, других областей, а также давние друзья и партнеры области из-за рубежа. Много поздравлений и сердечных пожеланий прозвучало в адрес Гродненской области.

Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков зачитал приветственный адрес от главы государства. Обратился с поздравлениями к жителям региона и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Во время торжественного мероприятия были вручены награды, дипломы, грамоты и благодарности отличившимся жителям региона. Новые имена пополнили и Книгу славы Гродненской области. Среди них Владимир Бормотов - директор, художественный руководитель и дирижер заслуженного коллектива Беларуси "Гродненская капелла", Александр Трипуть - призер Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы по инваспорту, Генрих Федосевич, посвятивший многие годы работе в аграрной отрасли региона.

Зрители во время концерта не только проследили историю области за последние 75 лет, но и заглянули в глубь веков, к самым истокам. На площади перед зданием гостям предложили переместиться во времени и стать участниками кинохроники. Артисты оживили кадры, посвященные самым значимым событиям: от послевоенного восстановления региона и отъезда молодежи на целину до строительства промышленных гигантов, свадебного и беби-бума 1980-х и даже первых в стране "Дажынак", которые приняла именно Гродненская область.

В здании филармонии презентовали выставку миниатюр известных архитектурных памятников, дворцов и замков. В юбилейный для региона год было выпущено несколько красочных тематических изданий. Самым ярким стал альбом, изданный Белорусским телеграфным агентством. В нем представлена информация обо всех этапах становления и развития Гродненской области, проиллюстрированная более 500 уникальными фотографиями. Почетные гости также приняли участие в гашении памятной марки.-0-

Фото Леонида Щеглова