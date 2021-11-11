Гродненская область в январе-сентябре экспортировала товаров более чем на $2 млрд

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экспорт товаров Гродненской области в январе - сентябре превысил $2 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании Гродненского облисполкома рассмотрели итоги социально-экономического развития региона и исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года.

"Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, экономика Гродненской области продолжает демонстрировать устойчивый рост. По итогам 9 месяцев он составил 4,8%", - отметил Владимир Караник. Регион нарастил экспорт товаров, в том числе в страны дальнего зарубежья. Среди партнеров региона - 90 государств мира. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительным в размере $900 млн и увеличилось по сравнению с прошлым годом в 2 раза.

"Как это отразилось на жизни людей? Номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 15%. Почти на 16% возросла доходная часть бюджета Гродненской области. Все это позволило в полной мере выполнить все социальные обязательства, а также существенно увеличить расходы на укрепление материально-технической базы образования и здравоохранения", - подчеркнул председатель облисполкома. По его словам, в целом расходы на социальную сферу в структуре бюджета достигают 70%.

Во время заседания обсудили также некоторые узкие места, требующие точечного усиления. Например, неблагоприятные погодные условия сказались на сельском хозяйстве. Впрочем, в области есть резервы, активизация которых позволит выйти на высокий уровень прошлого года. Компенсировали недобор по сельскому хозяйству промышленность, которая показал хороший рост, а также восстанавливающиеся сферы услуг, торговли и транспорта.-0-