Гродненская область в январе-сентябре увеличила экспорт в Украину на 20%

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области на протяжении последних лет отмечается рост товарооборота с регионами Украины. Эта тенденция стала одной из основных тем встречи председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова и посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, передает корреспондент БЕЛТА.

За девять месяцев 2019 года Гродненская область экспортировала в Украину товаров на сумму около $150 млн. Рост экспорта составил около 120%.

"Положительная тенденция отмечается на протяжении последних лет. В 2018 году, например, товарооборот области с Украиной возрос по сравнению с 2017 годом в 1,5 раза", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что во многом этому способствуют межрегиональные связи. В частности, у Гродненской области заключены соглашения с восемью регионами Украины.

Игорь Кизим отметил, что некоторые из соглашений необходимо актуализировать, регионам важно выходить на реализацию конкретных проектов. Поспособствует этому и III Форум регионов Беларуси и Украины, который состоится в Гродно в 2020 году. Подготовка к нему уже стартовала: необходимо провести мероприятие не формально, а с пользой для бизнеса.

"Нам важно видеть проблемы, которые могут мешать бизнесменам, работать над тем, чтобы таких помех было как можно меньше. Тогда экономические связи будут и дальше развиваться по восходящей", - отметил Игорь Кизим. По его словам, необходимо помочь бизнесу разобраться в нюансах законодательства стран.

Также сегодня было подписано соглашение о партнерстве между Гродно и Херсоном. Херсон стал вторым городом Украины, с которым у Гродно подписано подобное соглашение. Ранее партнером белорусского областного центра стал Тернополь.-0-

Фото Леонида Щеглова