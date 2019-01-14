Гродненские таможенники в этом году пресекли более 120 попыток незаконного ввоза алкоголя

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В январе 2019 года гродненские таможенники выявили свыше 120 попыток незаконного перемещения алкоголя, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Во всех случаях количество алкоголя превышало допустимую норму беспошлинного ввоза. Пресечен незаконный ввоз алкогольных напитков и пива общим объемом более 500 л.

"Нарушители привлечены к административной ответственности", - отметили в Гродненской региональной таможне. Путешественникам напомнили, что норма беспошлинного ввоза данной категории товаров составляет не более 3 л включительно. От 3 до 5 л можно ввезти при условии декларирования и уплаты таможенных платежей.-0-