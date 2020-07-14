14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники выпускают 90% транзитных товаров менее чем за 10 минут, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"Треть партий, помещаемых под процедуру таможенного транзита, относятся к категории "сложных грузов" (в одном транспортном средстве может перемещаться до 50 таких партий), что влияет на продолжительность оформления. Вместе с тем таможня успешно выполняет задачи по созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. Сохраняется положительная динамика транзита: 90% таких товаров выпущено менее чем за 10 минут", - рассказали в таможне.

65% товаров, перемещаемых транзитом по территории Беларуси через пункты пропуска Гродненской региональной таможни, следует в страны - участницы ЕАЭС.

Всего с начала года через пункты пропуска данной таможни перевезено порядка 16 млн т товаров (как на въезд, так и на выезд). Между автомобильным и железнодорожным транспортом товаропоток в этот период распределился практически поровну.-0-