Гродненский медуниверситет за восемь лет втрое увеличил экспорт образовательных услуг

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный медицинский университет за восемь лет увеличил экспорт образовательных услуг в 3 раза, сообщила ректор Елена Кроткова на расширенном заседании Совета университета, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Кротковой, Гродненский медуниверситет демонстрирует очень высокие темпы роста экспорта услуг по сравнению с другими медицинскими УВО. "С 2012-го по 2020 год экспорт услуг увеличился более чем в 3 раза и составил $5,414 млн. Выполнение доведенного задания по экспорту услуг за прошедший год - почти 114%", - сказала она.

На декабрь 2020 года на факультете иностранных учащихся обучалось 1197 человек, в клинической ординатуре - 48. Всего в университете проходят обучение 1245 иностранцев. Расширилась география стран, откуда прибывают на учебу в ГрГМУ. Сегодня в вузе есть представители 33 стран.

Расширенное заседание прошло с участием председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича.-0-