Гродненский областной союз нанимателей инициирует изменения законодательства в сфере закупок

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Союз нанимателей намерен инициировать изменения законодательства в сферах организации закупок и подготовки кадров. Об этом сегодня журналистам сообщил член Совета Республики Национального собрания, председатель Гродненского областного союза нанимателей Анатолий Гришук, передает корреспондент БЕЛТА.

Общее собрание Гродненского областного союза нанимателей прошло сегодня на базе ОАО "Гродно Азот". Союз объединяет руководителей почти 200 предприятий всех форм собственности.

"На обсуждение были вынесены самые актуальные вопросы. По итогам собрания будут подготовлены предложения от нанимателей Гродненской области по внесению в законодательство изменений, которые позволят повысить эффективность работы отдельно взятых предприятий и в целом положительно скажутся на развитии экономики", - отметил Анатолий Гришук. Он подчеркнул, что одна из актуальных тем, подходы к которой стоило бы пересмотреть, - организация закупок, проведение тендеров. Областной союз нанимателей выступает за снижение объема бумажной работы.

"Считаем, что необходимо дать больше свободы и ответственности руководителям. Порой сложно принять верное решение из-за определенных условностей, требований", - отметил Анатолий Гришук.

Отдельной темой для обсуждения стала подготовка кадров. На собрании отмечалось, что на предприятия приходят специалисты с внушительным теоретическим багажом, однако им не хватает практического опыта. "Образование должно становиться все более практико-ориентированным. Надо решать и другие вопросы, например удержания высококлассных и востребованных специалистов", - отметил Анатолий Гришук. Он подчеркнул, что реализация многих инициатив не потребует больших материальных затрат.

Участие в собрании также приняли председатель Совета Республики Национального Собрания Михаил Мясникович и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.-0-