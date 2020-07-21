Гродненское агентство по госрегистрации будет оказывать услуги медиации

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру предлагает новый вид услуг - помощь в урегулировании споров путем медиации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Медиация представляет собой один из наиболее эффективных способов разрешения конфликтов (споров). При этом ведутся переговоры между сторонами с участием посредника-медиатора. Цель процедуры - поиск и согласование вариантов выхода из ситуации.

"Медиаторы Гродненского агентства по госрегистрации и земельному кадастру - это специалисты с высшим юридическим образованием, обладающие обширными познаниями в сфере оборота недвижимого имущества, продолжительным стажем и богатым практическим опытом", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в комитете, агентство будет обеспечивать комплексный подход к урегулированию конфликта. "Медиаторы, являясь специалистами в сфере недвижимого имущества, также имеют возможность привлекать к процедуре иных специалистов-профессионалов по любым направлениям работы агентства. Это является гарантией исполнимости медиативного соглашения, которого достигнут стороны, с учетом всех требований законодательства", - подчеркнули в пресс-службе.

Контактные номера телефонов: (+37533) 688-70-80 (ведущий специалист по контролю качества работ по технической инвентаризации Наталья Кижук), (+37529) 784-27-99 (заместитель начальника службы регистрации Алена Макей), (+37529) 788-64-92 (начальник службы оценки Юлия Шейна), (+37529) 781-91-29 (ведущий юрисконсульт Ольга Ярмолик).-0-