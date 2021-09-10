"Гродно Азот" останавливает два цеха на капремонт

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С 10 сентября на ОАО "Гродно Азот" на капремонт останавливают два цеха. Информация об этом размещена в Telegram-канале предприятия, сообщает БЕЛТА.
На капитальный ремонт останавливаются цеха "Аммиак-3" и "Карбамид-3".
"При проведении плановой остановки с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается", - рассказали на предприятии.
Подчеркивается, что угрозы городу и его жителям, экологии, предприятию нет.
На ремонт потребуется 25 суток.-0-