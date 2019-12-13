Гродно на выходных готовится принять рекордное число безвизовых туристов

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно 14 декабря пройдет традиционное шествие Дедов Морозов: город планирует посетить рекордное число иностранцев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Для посещения региона без визы на уик-энд с 13 по 15 декабря зарегистрировались свыше 2,5 тыс. иностранцев (это самое большое количество на выходных в этом году).

"Катализатором активности гостей, по словам представителей турфирм, стало традиционное шествие Дедов Морозов и других новогодних персонажей, которое пройдет вечером 14 декабря в центре Гродно. Яркие события привлекают большое количество туристов. Например, в этом году пики посещения безвизовых туристов отмечались во время автофестиваля Sunday, международного веломарафона "Суседзі", Биг-мини-фестиваля уличного искусства и традиционного летнего бала у Элизы Ожешко", - отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Популярность Гродненской области у иностранцев растет, в том числе благодаря возможности посетить регион без визы. С начала года в Гродно приняли около 120 тыс. безвизовых туристов из более чем 30 стран.

Участие в театрализованном шествии "Мороз зажигает" примут свыше 500 новогодних волшебников и более десятка стилизованных транспортных средств. Главные герои Нового года отправятся от Советской площади в 17.00, пройдут по Советской улице. На площади Ленина состоятся танцевальный флешмоб, праздничная концертная программа.-0-