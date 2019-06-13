Гродно встретил молодежный марафон "75"

13 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участники патриотического проекта "Молодежный марафон "75", посвященного 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сегодня прибыли в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Ветаран ВОВ Валентина Баранова

Секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова

Колонна марафона в центр Гродно прибыла в сопровождении байкеров. Основные мероприятия развернулись в парке им. Жилибера. Участники марафона, представители органов власти, ветераны, жители Гродно возложили цветы к вечному огню. Во время торжественного митинга участникам марафона передали полотно с именами Героев Советского союза и полных кавалеров ордена Славы, освобождавших регион в 1944 году.

"Цель нашего марафона - не просто посетить города и районы страны, но и показать, что Беларусь помнит и знает своих героев, тех, кто освобождал страну, кто отдал жизнь за свободу. Во время шествия мы собираем фотографии защитников, информацию о них для создания республиканского полотнища "Беларусь помнит", которое 3 июля будет пронесено по проспекту Независимости и передано в музей Великой Отечественной войны", - отметила секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

Желающие смогли посетить мобильную экспозицию "Освобождение Беларуси", передать информацию о своих родственниках - участниках войны для создания альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". Развернулись на территории парка концертная сцена, фотозоны, интерактивные площадки, выставки вооружения, формы и техники военных времен и современного этапа. Состоялся в Гродно и "Открытый диалог" - молодежь региона обсудила актуальные темы с представителями органов власти, ЦК БРСМ и ветеранами.

После Гродно молодежный марафон "75" отправится в Лиду и Островец, дальше его маршрут проляжет по другим областям страны.

Марафон БРСМ проводит вместе с Федерацией профсоюзов и музеем истории Великой Отечественной войны.-0-

Фото Леонида Щеглова