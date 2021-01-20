Губаревич: до 2025 года все районы Минской области будут обеспечены плавательными бассейнами

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 2025 года все районы Минской области будут обеспечены плавательными бассейнами. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Владимир Губаревич на пресс-конференции "Строительство объектов социального назначения в Минске и Минской области: реализованные планы и перспективные направления" в пресс-центре БЕЛТА.

Владимир Губаревич отметил, что все вводимые спортивные объекты в регионе пользуются спросом. Так, введенный в 2020 году в Марьиной Горке плавательный бассейн за неполные пять месяцев успели посетить более 13 тыс. человек. Причем не только жители Пуховичского района, но и приезжие.

"В инвестиционной программе области на 2021-2025 годы запланировано строительство плавательных бассейнов, в результате чего такие объекты появятся в каждом районе области", - сказал Владимир Губаревич.

Также в минувшем году введены лыжероллерная трасса в Солигорске, многофункциональная спортивная площадка в Дзержинске, мини-футбольные площадки с искусственным покрытием в рамках реализации социального проекта в городах Березино, Крупки, Копыль и Червень. Открыт роллер-трек в Солигорске и в начале этого года - крытый теннисный манеж на территории спорткомплекса "Шахтер".-0-

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