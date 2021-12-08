"Ходим с мужем на пары по очереди". Как студенты-родители совмещают пеленки с семинарами и лекциями

В Беларуси планируют ввести льготы для молодых студенческих семей с детьми - вплоть до освобождения от платы за обучение. Узнали, как сейчас таким родителям удается совмещать распашонки-пеленки с семинарами и лекциями.

На занятия - по очереди

Владислав и Мария Сечковы - четверокурсники технологического факультета Могилевского государственного университета продовольствия и родители 7-месячной дочки.

- Мы с мужем из одной группы, знакомы с первого курса. Я то с уроками Владиславу помогала, то в кино вместе ходили. Между нами проскочила какая-то искра, - улыбается Мария. - Даже и не думали, что так все быстро дойдет до свадьбы, а тем более что станем родителями.

Есения появилась на свет, когда Марии было 19 лет, а Владу - 20.

- Все были в шоке: и друзья, а уж тем более родные. Однако отойдя от эмоций, все они восприняли эту новость с огромной радостью. Бабушки и дедушки сейчас души не чают в своей внучке, - рассказывает молодая мама. - Конечно, сложно и учиться, и воспитывать ребенка. Спасибо родителям и друзьям за помощь. Они могут присмотреть за Есенией, а мы с мужем уделить немного времени себе: отдохнуть, сходить куда-нибудь.

"Долгов" по учебе, признается Мария, у них не было ни до рождения ребенка, ни после. Днем ребята чередуются: пока один сидит с малышкой, второй бежит на пары, потом - меняются.

- Преподаватели всегда идут навстречу, за что мы им очень благодарны. Зачеты автоматом, конечно, не ставят, но лояльное отношение чувствуется. Например, разрешают ходить на пару по очереди, - отмечает Мария.

Вуз всегда поможет

Университет помогает молодым родителям и материально, и с жильем - им предоставили комнату в общежитии. На 15 квадратных метрах удалось разместить самое необходимое: детскую кроватку, рабочий стол, шкаф, кровать.

- Все обустроили так, чтобы и мы, и Есения чувствовали себя как дома, - признается молодая мама.

Владислав, несмотря на то что сам учится, играет в студенческой команде КВН, во всем помогает жене.

- Он никогда не прикрывается учебой или своими делами, чтобы избежать отцовских обязанностей. Влад из тех пап, которые и памперс спокойно поменяют, и поесть приготовят, и ночью к ребенку встанут, - говорит она. - В целом все стараемся делать вместе, не разделять обязанности на мужские и женские, ведь зачастую именно на этой почве у многих возникают разногласия.

Глядя на пару, кажется, что у них действительно все идеально.

- Так и есть! Ребенок не может быть помехой. Наоборот, это стимул делать все с двойным старанием, - твердо говорит Мария. - Нам нравится быть родителями, это нас ни капли не тяготит.

По словам председателя профсоюзного комитета студентов БГУТ Александра Иванова, студенческие семьи с детьми - редкость. В их вузе такая одна.

- Предоставление комнаты в общежитии - одна из форм поддержки молодых семей. К тому же при первом вступлении в брак, как и при рождении ребенка, вуз предоставляет паре разовую материальную помощь, - пояснят он. - На этом поддержка не заканчивается: дополнительно раз в год оказываем матпомощь по воспитанию ребенка до трех лет. Накануне новогодних праздников готовим для детей сладкие подарки.

Ребенок знаниям не помеха

Студентка медико-психологического факультета Гродненского государственного медицинского университета Александра Близнюк на втором курсе родила дочь Софию. Хоть вуз и пошел навстречу молодой маме, разрешив ей свободное посещение лекций, пока ребенку не исполнилось три года, учиться все равно было непросто. Решила сразу взять академический отпуск на восемь месяцев. Весь следующий год внучку растила бабушка, которая живет в Слониме, а Александра вернулась к учебе.

- Мне повезло, потому что сейчас свободное посещение дают только тем, у кого ребенок на грудном вскармливании. Кроме того, можно написать заявление на оказание материальной помощи. Государство выплачивает ежемесячное пособие на ребенка, - уточняет Александра.

- Конечно, для родителей-студентов, которые учатся не на бюджете, освобождение от оплаты станет очень хорошей поддержкой. Ведь суммы, которые уходят на обучение, можно тратить на малыша.

Когда дочке исполнилось 1,9 месяца, мама-студентка забрала ее с собой в Гродно, оформила в детский сад.

- Не представляете, как сложно было уезжать после выходных на учебу и с ней расставаться. Поэтому моя София пошла в садик рано, зато жила со мной, - говорит Александра. - Университет предоставил мне комнату в семейном общежитии. Не скажу, что были какие-то поблажки со стороны преподавателей. Наверное, потому, что почти никто из них до сих пор не в курсе, что у меня есть дочь. Я это никогда не афишировала и тем более не пользовалась этим, чтобы облегчить себе учебу. Моя будущая профессия - психиатр-нарколог - подразумевает основательное получение знаний.

По словам мамы, ее трехлетняя София уже давно выучила слово "сессия", а когда они уезжают на выходные в родительский дом, то очень скучает по общежитию.

- Сонечку любят все: и соседи по этажу, и вахтеры. Она очень приветливая и веселая девчонка. Мне с ней однозначно повезло. Да, бывали сложные моменты, как в том фильме "Москва слезам не верит": до двух-трех ночи приходилось готовиться к занятиям, а в шесть утра вставать, - улыбается Александра. - Но рядом с ней любые сложности и невзгоды преодолеваются легче и быстрее.

Со слов министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, для молодых родителей, которые еще не закончили получать образование, планируется ввести новые льготы при рождении детей. Предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении родителям, обучающимся на дневной форме, права на бесплатное питание малышам до двух лет. Еще одна возможная мера - освобождение от платы за обучение, если ребенок родился в этот период.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-