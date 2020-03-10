Хойникский район присоединился к акции "Во славу общей Победы!"

10 марта, Хойники /Корр. БЕЛТА/. Хойникский район присоединился к республиканскому патриотическому проекту "Во славу общей Победы!". Землю с захоронений воинов, мирных жителей, павших от рук фашистских карателей, засыпали в капсулу на митинге у братской могилы в райцентре, передает корреспондент БЕЛТА.

У братской могилы, где покоится прах более 560 человек, собрались представители власти области и района, учреждений, предприятий, организаций, сельсоветов.

"Акция посвящена тем людям, кто, не жалея своей жизни, защищал от врага родную землю, кто положил все на алтарь Великой Победы. Практически возле каждого населенного пункта Беларуси есть захоронения воинов и мирных жителей. Долг ныне живущих поколений - помнить и беречь мир, за который так мужественно сражались наши отцы, деды, прадеды", - отметила председатель Хойникского районного Совета депутатов Галина Бондарь.

Галина Бондарь

Ветеран труда Николай Садченко вспомнил подвиги земляков - воинов и партизан, имена невинных жертв, в том числе детей, которые погибли в годы лихолетья.

Николай Садченко

В специальную капсулу засыпали землю с захоронений района. Например, с могилы жертв фашизма в Алексичах. В 1942 году карательный отряд сжег все дома в деревне, были расстреляны и сожжены 580 ее жителей. Горсть земли привезли из деревни Корчевое с могилы Ивана Камеша. Лейтенант был командиром авиазвена, погиб при выполнении боевого задания в октябре 1943 года. Под звон колоколов вспомнили и трагедию Великого Бора. В годы войны молодых сельчан фашисты отправили в Германию, остальных уничтожили.

Во время передачи капсулы с хойникской землей в Гомель. Начальник главного управления организационно-кадровой работы Госмельского облисполкома Дмитрий Рожков и Председатель Хойникского районного Совета депутатов Галина Бондарь.

Рефреном на митинге звучала мысль, что собранная со священных мест земля позволит воссоединить в народной памяти всех, кто сражался плечом к плечу, добывая общую для всех Победу в разных уголках страны.

К братской могиле участники митинга возложили цветы. Память павших почтили минутой молчания.

Всего на территории Хойникского района 78 памятников воинской славы, в том числе 26 захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной. За каждым закреплены организации, учреждения, предприятия для поддержания порядка.

Акция "Во славу общей Победы!" проходит повсеместно. С памятных мест, где похоронены погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители, собирают символические горсти земли. Капсулы с землей будут собраны в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Планируется, что торжественная церемония закладки специальных капсул пройдет в 75-й День Победы.-0-

Фото Сергея Холодилина